Compra Porsche 911 Turbo com cheque feito em casa e acaba preso

Um homem de 42 anos, da Flórida, foi detido depois de ter comprado um Porsche 911 Turbo com um cheque feito em casa. Casey William Kelley já confessou o crime e garantiu à polícia que fez o cheque em casa, no seu computador pessoal.

Tudo aconteceu no passado dia 27 de Julho, no concessionário da Porsche em Destin, na Flórida (EUA). Casey abordou o pessoal do "stand" e mostrou-se interessado num 911 Turbo branco, que acabaria por comprar. Passou um cheque de 139.203,05 dólares e seguiu viagem.

No dia seguinte, mais compras extravagantes. Desta vez Kelley passou um cheque no valor de 61.521 dólares para comprar três relógios Rolex. O joalheiro, ao contrário do stand, ficou com os relógios até o cheque ser depositado e dois dias depois reportou ao Gabinete do Xerife de Walton que se travava de um cheque falso.

As autoridades rapidamente localizaram o homem e acabaram mesmo por detê-lo no dia 29 de Julho. Casey William Kelley já confirmou tudo e declarou-se culpado.