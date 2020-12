Jaguar festeja 60 anos do E-Type com F-Type Heritage 60 Edition

Nada como celebrar os 60 anos do Jaguar E-Type… com uma edição especial do F-Type preparado pela divisão SV Bespoke!

Limitado a 60 unidades, nas versões coupé e descapotável, o F-Type Heritage 60 Edition distingue-se de imediato pela pintura exclusiva Sherwood Green, que não era aplicada num Jaguar há seis décadas.

A personalização prossegue nas jantes de liga leve em preto forjado de 20 polegadas, com um desenho semelhante a um diamante.

As pinças de travão também são pretas e a decorar a carroçaria, com detalhes em cromado, estão logótipos exclusivos a assinalar a exclusividade do modelo.

No interior destaca-se a consola central com acabamentos em alumínio sob medida, inspirada no revestimento do espelho retrovisor do E-Type.

Logótipos dos 60 anos do E-Type estão gravados nos encostos de cabeça, sendo a homenagem também prestada nas soleiras das portas e nos tapetes.

O F-Type oferece o mesmo conjunto de tecnologias dirigidas ao condutor, como o painel de instrumentos reconfigurável de alta definição de 12,3 polegadas e o sistema de infoentretenimento Touch Pro, incluindo ainda Apple CarPlay.

A alimentá-lo está o já conhecido bloco V8 turbo de 5.0 litros, com os 575 cv de potência e 700 Nm de binário passados às quatro rodas por uma transmissão automática de oito relações.

O desempenho em estrada mantém-se nos 3,7 segundos para chegar aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 300 km/hora.

O Jaguar F-Type Heritage 60 Edition está já disponível para encomenda no mercado britânico, a partir de 135.050 euros.

