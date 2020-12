Jaguar renova F-Pace SVR e dá-lhe ainda mais velocidade

Depois de actualizar o F-Pace "convencional", chegou a vez da Jaguar renovar a versão mais desportiva do modelo, a SVR.

Por fora, as novidades resumem-se aos novos faróis LED, à maior bossa no capô e aos novos pára-choques, elementos que ajudaram a diminuir o coeficiente aerodinâmico de 0,37 para 0,36.

Já no habitáculo, e tal como aconteceu com o F-Pace "normal", este SVR passa a receber um novo ecrã táctil curvo de 11,4 polegadas com o sistema de info-entretenimento Pivi Pro e um painel de instrumentos totalmente digital com 12,3’’.

Quanto à mecânica, continua a assentar no mesmo motor 5.0 V8 Supercharged a gasolina de 550 cv. A potência não se alterou, mas o binário subiu para os 700 Nm.

Associado a uma caixa automática ZF de oito velocidades, o F-Pace SVR é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4 segundos (antes precisava de 4,3 s) e chega aos 286 km/h de velocidade máxima.

Destaca-se ainda o modo Dynamic renovado que conta, entre outras coisas, com a nova função Dynamic Launch, o renovado sistema de travagem e o novo sistema de amortecimento adaptativo.

As primeiras unidades do Jaguar F-Pace SVR chegam ao mercado português em Fevereiro com preços a começar nos 158.915 euros.