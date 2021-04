Feliz por ter o carro que sempre desejou, para depois vê-lo a ser destruído numa enxurrada de água e lama, deixa qualquer pessoa à beira do desespero.





Infelicidade: Richard Hammond chora Morgan levado pela lama

E, no entanto, foi exactamente o que aconteceu ao Morgan Plus Six que Richard Hammond tanto amava na noite de Natal do ano passado.

O apresentador de Top Gear e The Grand Tour não entrou em grandes pormenores sobre a destruição do roadster na entrevista ao portal Drive Tribe.

Confirma apenas que o carro deu a alma ao criador numa inundação naquela fatídica noite de Natal, e dificilmente será recuperável.

Comprado em Janeiro do ano passado, o interior estofado a vermelho foi votado em Novembro de 2019 pelos leitores do portal que criou com Jeremy Clarkson e James May.

O apresentador não se fez rogado, mas foi a pintura exterior que levantou mais curiosidade. Para destacá-lo na estrada, Hammond decidiu ter alguns painéis da carroçaria em preto brilhante, enquanto outros têm acabamento em preto fosco.

Construído sobre um chassis em alumínio, o Morgan Plus Six tem o motor turboalimentado de 3.0 litros, com seis cilindros em linha, que equipa p BMW Z4 M40i e o Toyota GR Supra.





São 340 cv de potência e 500 Nm de binário máximos, passados às rodas traseiras por uma transmissão automática ZF de oito velocidades.

Bem rápido nas acelerações, o roadster faz 4,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora, e bate nos 267 km/hora de velocidade máxima.

Richard Hammond teve ainda a felicidade de conduzi-lo no ano passado numa longa viagem até França, quando o confinamento devido à Covid-19 foi levantado no Reino Unido.

