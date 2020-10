Richard Hammond reencontrou o único carro que se arrepende de ter vendido

Em 2015, Richard Hammond (antigo membro do Top Gear e apresentador do The Grand Tour) disse que o único carro que se arrependia de ter vendido tinha sido o Ferrari 550 Maranello. Agora, 5 anos depois, o portal "Drivetribe" voltou a juntar Hammond com o seu antigo Ferrari.

Este reencontro aconteceu no passado dia 23 de Setembro, um dia antes de este "Cavallino Rampante" ir a leilão. A ideia era fazer com que Hammond voltasse a comprar este Ferrari e volta, algo que acabou por não aconteceu. Um dia depois, foi vendido em leilão por 60 mil libras, cerca de 66 mil euros.

Além de Hammond, neste vídeo (abaixo) também podemos ver Harry Metcalfe, um dos fundadores da revista EVO. Este 550 Maranello também foi seu entre 2004 e 2006, altura em que o vendeu a… Richard Hammond!

Agora, com perto de 93 mil quilómetros feitos, este não só é um dos Ferrari 550 Maranello mais famosos do Reino Unido como é um dos que está em melhor estado.

Lançado originalmente em 1996, este modelo marcou o regresso da Ferrari aos modelos de dois lugares com um motor V12 montado na dianteira.

A alimentar este Ferrari está um V12 naturalmente aspirado de 5.5 litros que produz 480 cv de potência e 568 Nm de binário máximo. Equipado com uma caixa manual de seis velocidades, é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,5 segundos e chega aos 320 km/h de velocidade máxima.