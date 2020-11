GR Sport Hybrid dá tom mais agressivo ao Toyota C-HR

A Toyota revitalizou a gama do C-HR com o novo GR Sport Hybrid, com as encomendas a abrirem já em Janeiro no mercado europeu.

E são muitas as características exclusivas por dentro e por fora do crossover mais desportivo da linha, com a direcção e a suspensão a ganharem novas afinações para reforçar o seu dinamismo na estrada.

Todavia, estas são as principais modificações mecânicas, já que o modelo continua a manter o bloco 2.0 Hybrid Dynamic Force.

Grelha do motor em cromado escurecido e um divisor frontal com um estilo mais agressivo, e detalhes em Piano Black no pára-choques dianteiro, nas molduras dos faróis de nevoeiro, nos frisos laterais e nas cavas das rodas dão o tom ao Toyota C-HR GR Sport Hybrid.

A apoiar o seu perfil mais desportivo estão jantes em liga leve exclusivas de 19 polegadas, calçadas por pneus Continental Premium Contact 6 225/45, e nove acabamentos bicolores, incluindo a versão Dynamic Grey com tejadilho em preto.

O conjunto é rematado por vidros escurecidos, faróis LED e espelhos laterais eléctricos, complementado pelo sistema de entrada inteligente Smart Entry & Start.

A linguagem desportiva prossegue no habitáculo, com as soleiras das portas a exibirem o logótipo GR, também presente no botão de ignição, no volante em couro perfurado e nos bancos estofados em pele e Alcântara, sendo os dianteiros agora aquecidos, e o do condutor com ajuste eléctrico.

À semelhança de toda a gama, o GR Sport Hybrid integra as mais recentes evoluções de segurança Toyota Safety Sense.

Entre elas encontram-se o sistema de pré-colisão de assistência à condução e cruise control adaptativo inteligentes, reconhecimento de sinais de trânsito, e luzes de máximos com controlo automático.

As encomendas para o Toyota C-HR GR Sport Hybrid abrem este mês no mercado europeu, embora não tenham sido avançados preços para o topo de gama, com a chegada aos concessionários prevista para Janeiro.

