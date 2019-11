Guiámos o novo Toyota C-HR: look renovado e sistema híbrido de 184 cv

Lançado em 2017, o C-HR rapidamente se tornou num ícone para a Toyota, atraindo novos clientes para a marca, muito por culpa da imagem irreverente e da dinâmica apurada. Desde o lançamento que se perfila entre os três modelos mais vendidos da marca em Portugal e desde 2018 que a motorização híbrida representa mais de 90% das vendas.

Agora, a marca nipónica ouviu os seus clientes e apresenta-nos uma receita ainda mais aprimorada do C-HR. Nós já o conduzimos e contamos-lhe tudo o que precisa de saber.

Ao volante do novo Toyota C-HR: imagem renovada e sistema híbrido de 184 cv

Imagem mudou… pouco

Por esta altura ainda deve estar a tentar encontrar diferenças significativas entre este modelo e o Toyota C-HR actual. Elas existem, mas estão muito longe de ser radicais. O motivo é simples: em equipa que ganha não se mexe! Ou seja, a imagem arrojada é um dos principais motivos de compra deste modelo e a Toyota não quis alterá-la em demasia.

Na dianteira, por exemplo, encontramos uma nova assinatura luminosa e uma grelha redesenhada que aumenta a sensação de dinamismo e largura. Na traseira destaca-se o novo elemento de ligação (preto) entre as óptica traseiras, a nova assinatura luminosa (LED e com indicadores de mudança de direcção sequenciais) e o difusor traseiro com aplicações, ainda que este último só esteja disponível nas versões com motorização mais potente.

À imagem da imagem exterior, o visual do habitáculo também pouco mudou. Ainda assim, destacam-se os novos acabamentos suaves no tablier e na parte superior das portas e o novo sistema multimédia com integração de smartphone. É certo que ainda continuamos a encontrar plásticos duros (e barulhentos ao toque), sobretudo na parte inferior do tablier, nos painéis das portas e na consola central, mas isso é regra quase comum a todas as propostas do segmento.

A Toyota reforçou a oferta tecnológica a bordo e isso vai muito além do ecrã central multimédia que agora pode espelhar as aplicações do seu telemóvel. O ecrã TFT de 4.2 polegadas no painel de instrumentos passou a mostrar um indicador da percentagem do tempo conduzido em modo eléctrico, foi incluído um sistema de chamada de emergência E-Call e estão disponíveis actualizações dos mapas "over the air", com os primeiros anos a serem totalmente gratuitos.

A isto ainda se junta um "pack" de ajudas à condução reforçado, onde se destacam as luzes dianteiras adaptativas, o sistema de detecção traseira de aproximação de veículos com assistência à travagem e os sensores de estacionamento inteligentes.

Só há versões híbridas

Com a chegada do novo Toyota C-HR a marca nipónica aproveitou para descontinuar (em Portugal) a versão 1.2 turbo a gasolina, passando a oferecer o modelo em exclusivo com versões híbridas. Mantém-se a motorização híbrida de 1.8 litros, que já era conhecida mas que foi melhorada, e acrescenta-se uma novíssima versão híbrida de 2.0 litros.

Para os clientes mais racionais que procuram uma proposta mais económica e focada na utilização diária, a Toyota continua a oferecer a versão híbrida de 1.8 litros com uma potência combinada de 122 cv e 142 Nm de binário máximo. Esta proposta precisa de 11 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h e chega as 170 km/h de velocidade máxima, recorrendo agora a uma bateria de iões de lítio e regista um valor de emissões de apenas 109 g/km de CO2 (ciclo WLTP).

Mas a grande novidade da gama é a versão 2.0 Hybrid Dynamic Force que combina um motor a gasolina de 2.0 litros (ciclo Atkinson permanente) que produz 152 cv e 190 Nm com um propulsor eléctrico que garante 109 cv e 202 Nm. O resultado é uma potência combinada de 184 cv - o valor da potência combinada não resulta da soma da potência de ambos os motores - e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h de apenas 8,2 segundos. A velocidade máxima está fixada nos 180 km/h.

Destinada a condutores que procurem uma condução mais dinâmica, esta motorização híbrida de 2.0 litros conta ainda com uma caixa de transmissão híbrida que alberga quatro componentes: dois motores/geradores eléctricos (MG1 e MG2) num transeixo redesenhado (conjunto do eixo electrificado), uma engrenagem planetária única e uma engrenagem redutora para a relação final.

O motor eléctrico MG1 assume as funções de alternador/motor de arranque e serve como gerador, convertendo o excesso de energia produzido pelo motor a gasolina em electricidade. Já o outro motor eléctrico, denominado MG2, assume as funções de tracção, mesmo que em modo de travagem regenerativa também assuma as funções de gerador.





Conduzimos esta versão e a resposta do motor impressiona. Graças ao motor eléctrico é muito fácil "disparar" desde o arranque e levar este C-HR para regimes mais elevados, onde depois podemos "levantar" o pé do acelerador e ver a percentagem do tempo conduzido em modo eléctrico subir.

Em auto-estrada e sem grandes cuidados na condução conseguimos consumos a rondar os 6.3 litros por cada 100 km percorridos, sendo que neste tipo de viagem é difícil cumprir mais do que 30% do tempo em modo eléctrico. Tudo muda quando andamos em cidade, já que aí é fácil passar dos 70% (a Toyota diz ser possível andar nos 80%) e andar perto dos 5 l/100 km.

Este motor forma uma equipa quase perfeita com o chassis, fazendo com que o C-HR esteja mais dinâmico e divertido de conduzir, isto já para não falar do facto de estar muito mais eficiente. Para isto também muito contribui a nova afinação da suspensão traseira (exclusiva na versão 2.0 Hybrid) e as alterações electrónicas na suspensão.



A marca nipónica garante que melhorou o isolamente acústico deste C-HR e isso é notório a velocidades mais baixas. Mas em auto-estrada e a velocidades mais altas continuamos a ouvir algum ruído no interior.

50 milhões de investimento

A "renovação" do C-HR custou 50 milhões de euros à Toyota, que entregou esta difícil tarefa à sua divisão europeia, sediada na Bélgica, em Bruxelas. Esta aposta não foi inocente, já que este é um modelo fundamental para a marca nipónica no continente europeu.

Depois da primeira experiência ao volante é fácil encontrar melhorias e ainda mais fácil perceber que o C-HR está melhor do que nunca. A versão 1.8 Hybrid será, sem qualquer dúvida, a versão mais vendida no nosso país, mas a variante com a nova motorização híbrida de 2.0 litros impressionou-nos pela positiva. A potência extra faz toda a diferença para quem procura uma experiência de condução mais rica, mas representa um investimento de mais 2800 euros face à versão 1.8, isto se tivermos em conta o mesmo nível de equipamento.

O novo Toyota C-HR chega aos concessionários portugueses a 18 de Novembro e tem preços a começar nos 29.865 euros para o 1.8 Hybrid com o nível "Comfort" e nos 34.665 euros para o 2.0 Hybrid Dynamic Force com o "pack" SQUARE Collection.

Tabela de preços completa: