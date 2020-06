Toyota Hilux renovada: mais extrema sem perder conforto

A Toyota Hilux ganhou novos argumentos com o segundo ‘facelift’ da oitava geração lançada em 2015; o novo bloco turbo ‘diesel’ de 2.8 litros que substitui o anterior propulsor de 2.4 litros

Revelada ao mundo na quinta-feira, a ‘pick-up’ mais extrema da marca japonesa viu toda a área frontal redesenhada, sendo a variante Invencible o topo de gama do modelo.

A grelha tridimensional dá-lhe um ar ainda mais agressivo e compacto, reforçado pelos renovados pára-choques e pelos faróis LED.

Atrás, saltam à vista os novos farolins LED e o pára-choques cromado, rematado pelo logótipo do modelo.

Todo o conjunto, que nos painéis laterais não sofreu grandes alterações, está assente em jantes de liga leve de 18 polegadas com acabamentos a negro.

Originalmente concebida como uma ‘pick-up’ para a área profissional (que ainda é!), a Toyota Hilux há muito que se impôs junto dos condutores urbanos que gostam de sair para fora de estrada na férias ou nas escapadinhas de fim-de-semana.

O habitáculo assim reflecte essa aposta, ao integrar, na consola central, um novo ecrã táctil de infoentretenimento de oito polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto.

Relevados de uma extensa lista de equipamentos estão o dispositivo de entrada inteligente e o botão de ignição, a navegação por satélite, o ar condicionado automático, e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

Como já antes tínhamos referido, a principal novidade da renovada Toyota Hilux está no novo motor turbo ‘diesel’ de 2.8 litros.

São 204 cv de potência e 500 Nm de binário máximos, passados às duas ou quatro rodas por uma transmissão de seis velocidades manual ou automática.

Mais rápida e mais ágil, faz dez segundos dos 0 aos 100 km/hora, e apresenta consumos médios de 7,8 litros e emissões de 204 g/km, embora sejam valores homologados segundo a norma NEDC.

O conforto na condução em estrada foi também melhorado, como já tinha antes elogiado Fernando Alonso, piloto oficial da Gazoo Racing.

A suspensão foi actualizada, com ajuste nos amortecedores e nas molas, assim como a direcção hidráulica.

Outras actualizações "fora de estrada" compreendem a redução da rotação do motor em marcha lenta, de 850 para 680 revoluções por minuto, resposta ajustada do acelerador, e controlo de tracção, facilitando as manobras do condutor, além de incluir um novo monitor de ângulo do pneu.

Claro que não é por estas actualizações que a renovada ‘pick-up’ deixa de ser um carro de trabalho.

A carga útil de uma tonelada e a capacidade de reboque de 3,5 toneladas foram agora alargadas a todas as versões de tracção total com cabines simples, extra e dupla.

A renovada Toyota Hilux deverá chegar em Outubro ao mercado europeu, embora seja ainda desconhecido o preço por que será vendida no nosso país.