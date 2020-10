Citroën ë-SpaceTourer 100% eléctrica já pode ser encomendada

Já pode ser encomendado no nosso país o novo Citroën ë-SpaceTourer, apresentado oficialmente em França em Maio último.

À semelhança do "irmão" equipado com motor térmico, esta versão 100% eléctrica prossegue a estratégia de electrificação Inspirëd by You All delineada pela marca francesa.

Só este ano, já avançou com o ë-C4, C5 Aircross Hybrid, ë-Jumpy e ë-Jumper, com a gama de veículos comerciais Citroën a ser totalmente eléctrica em 2021.

Dois níveis de autonomia

Claro que o principal argumento da ë-SpaceTourer corresponde à sua liberdade acesso às zonas cada vez mais restritas das grandes cidades a veículos com motores de combustão.

Proposta com dois níveis de autonomia, a versão equipada com a bateria de 50 kWh para 230 quilómetros de autonomia segundo o ciclo WLTP, está já disponível para encomenda.

A variante com bateria de 75 kWh, capaz de percorrer até 330 quilómetros com uma única carga, chegará no próximo ano ao nosso país.

O motor eléctrico oferece uma potência de 100 kW (136 cv) e um binário de 260 Nm, para uma velocidade máxima de 130 km/hora independentemente do modo de condução utilizado (Eco, Normal e Power).

Nos postos públicos de carregamento rápido até 100 kW, é possível carregar 80% da bateria de 50 kWh em 30 minutos, e a de 75 kWh em 45 minutos.

Configurável segundo as necessidades

Como acontece com a sua congénere "térmica", a ë-SpaceTourer está disponível com duas carroçarias – M, com 4.950 mm, e XL, com 5.300 mm – com os níveis de equipamento Feel e Business, não ultrapassando ambas os 1.900 mm de altura, permitindo-lhe aceder a todos os parques de estacionamento.

A bagageira oferece uma generosa capacidade de carga, que pode ir até aos 2.932 litros na versão XL com cinco lugares.

A variante Feel, com oito lugares, está vocacionada para famílias numerosas ou para quem viaja em grupo.

Permite o rebatimento da segunda fila de bancos de forma assimétrica, com regulação deslizante em comprimento, dispondo ainda de função basculante e encostos transformáveis em mesa de trabalho.

Chapeleira, climatização automática, faróis de nevoeiro dianteiros com iluminação em curva e pacote de visibilidade, com faróis e limpa-vidros automáticos, e puxadores das portas na cor da carroçaria fazem parte do seu equipamento.

Quanto à versão Business, dirigida a um uso mais profissional, pode ser configurável até nove lugares, e ser equipada de acordo com as necessidades.

A terceira fila de bancos pode ser rebatida assimetricamente ,com a segunda a ser basculante e também rebatível, carregador de bordo de 7,4 kW monofásico e cabo de carregamento Modo 2.

Dispõe ainda de ar condicionado manual, Citroën Connect Radio DAB, com ecrã táctil de sete polegadas, e Citroën Connect Box.

Os retrovisores exteriores são electricamente rebatíveis, possuindo ainda faróis de nevoeiro dianteiros e ajuda ao estacionamento traseiro.

A janela da segunda porta lateral esquerda, assim como os vidros laterais traseiros são escurecidos, enquanto o pacote Look propõe pára-choques na cor da carroçaria.

Apoios à condução

Em termos de ajuda à condução, a ë-SpaceToure oferece 15 sistemas, como portas laterais deslizantes e arranque do motor "mãos livres" e travão de segurança activo. Inédito no segmento é a introdução de um visor head up a cores.

Alertas de atenção ao condutor, saída involuntária de faixa e risco de colisão fazem parte dos dispositivos de segurança, assim como o reconhecimento de sinais de trânsito, regulador de velocidade adaptativo e sistema de vigilância do ângulo morto.

Connect Assist, Connect Nav e Connect Play são os três serviços integrados no ë-SpaceTourer.

O Connect Assist permite a ligação da app My Citroën com a viatura para aceder aos seus dados, como estado de carga, autonomia, local de estacionamento, quilometragem, programação à distância de carregamentos diferidos e pré-condicionamento térmico, entre outras valências.

O Connect NAV, integrado no ecrã de infoentretenimento associado ao TomTom Traffic, tem reconhecimento de voz e permite interagir com a navegação, o telefone e o rádio.

O Connect Play compreende tecnologia Mirror Screen, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, para ligar um telemóvel e assim replicá-lo no ecrã táctil para mais fácil controlo de funções.

Os preços avançados para a Citroën ë-SpaceTourer equipada com a bateria de 50 kWh já compreendem as vantagens fiscais estatais, como isenção do Imposto Sobre Veículos e do Imposto Único de Circulação, além da dedução para empresas de 100% do IVA nos veículos eléctricos até 62.500 euros.





Citroën ë-SpaceTourer Para Empresas Para Particulares Business M 34.883,93 euros 42.907,23 euros Business XL 35.384,74 euros 43.523,23 euros Feel M 35.991,97 euros 44.270,13 euros Feel XL 36.492,78 euros 44.886,13 euros

