BMW M2 CS Racing celebra 50 anos da primeira vitória nas 24 Horas Nürburgring

A BMW M Motorsport e as 24 Horas de Nürburgring celebram este ano uma data muito especial.

Em causa estão os festejos do 50º aniversário da inauguração do clássico de resistência na mítica Nordschleife e a primeira vitória de um carro da marca de Munique no "Inferno Verde".

Infelizmente, devido ao impacto que a pandemia da Covid-19 está a ter na Europa, não estão previstas nenhumas celebrações com público para assinalar a data na Nordschleife.

Mesmo assim, a BMW M Motorsport criou um BMW M2 CS Racing para a comunicação social, com uma decoração muito especial, estando nela inscritos os nomes dos pilotos que estiveram envolvidos nas 19 vitórias da equipa.

O design do bólide evoca as memórias de todas as vitórias da BMW, com a pintura azul e branca a homenagear o primeiro carro vencedor em 1970, complementada, no capô, com elementos estilísticos dos actuais BMW da M Motorsport no capô.

O BMW M2 CS Racing é um dos carros da marca destinados às equipas privadas de competição, ao lado do BMW M4 GT3, que está ainda em fase de testes, e do BMW M4 GT4 .

Ao volante estarão o piloto Dirk Adorf e o seu companheiro de corrida Tom Coronel, a conduzirem os jornalistas Christian Gebhardt e Niki Schelle.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?