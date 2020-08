BMW 545 xDrive promete mais potência com baixos consumos

É o mais recente topo de gama da BMW no segmento dos híbridos plug-in, e promete entusiasmar os indefectíveis da marca de Munique que já aderiram à mobilidade electrificada.





BMW 545 xDrive promete baixos consumos com potência acrescida

O novo BMW 545e xDrive chega em breve ao mercado europeu com um bloco a gasolina de seis cilindros em linha, desenvolvido segundo a tecnologia BMW TwinPower Turbo.





São 286 cv de potência que o motor desenvolve, complementado por um motor eléctrico síncrono com mais 109 cv. Acoplada ao motor está uma transmissão Steptronic de oito velocidades, que passa às quatro rodas uma potência combinada de 394 cv e um binário de 600 Nm.

Quanto ao seu desempenho na estrada, está preparado para fazer 4,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 250 km/hora electronicamente controlada. Significa isso que o BMW 545e xDrive torna-se o modelo híbrido plug-in mais potente da marca bávara equipado com um propulsor de seis cilindros.

Em modo 100% eléctrico, é de 140 km/hora a velocidade máxima permitida à berlina, para uma autonomia em redor dos 57 quilómetros De acordo com a norma WLTP, os consumos rondam os 2,1 a 2,4 litros por cada centena de quilómetros percorridos, com as emissões poluentes a situarem-se entre os 48 e 54 g/km.

Ao condutor são propostos três selectores de condução, com o modo híbrido a ser a configuração padrão de arranque para uma interação inteligente entre os motores de combustão e eléctrico.

Quando pressionado duas vezes, o modo Hybrid Eco Pro, activado para uma melhor eficiência de rodagem e consumos na estrada. Os 394 cv de potência máxima são dados quando selecionada a função Sport, para o condutor tirar um prazer acrescido de condução.

Em condução urbana, é potenciada o modo Electric para tirar o melhor partido dos benefícios oferecidos nos centros das cidades limitadas a baixas ou zero emissões. A função é complementada pelo eDrive Zone da BMW, facilitando a mudança automática do sistema de tracção para o modo puramente elétrico.

E, exatamente para prevenir distracções dos peões face ao seu rolamento silencioso nesse modo de condução (ou até 30 km/hora nas outras duas seleções), é emitido um som para alertar para a presença do BMW 545e xDrive.

Fruto de uma colaboração com o compositor Hans Zimmer, o Active Sound Experience ganha um poder mais intenso e profundo quando usado no modo Sport.

Falta agora à BMW revelar a data em que a berlina 545 xDrive irá chegar aos concessionários europeus, assim como os respectivos preços de venda.

