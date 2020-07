Audi celebra fim de produção do R8 V10 com edição especial

A Audi vai despedir-se da versão base do R8 V10 quattro, com uma edição especial limitada a 30 unidades, mantendo, no entanto, a variante Performance.

Propostas em quatro pinturas distintas e interiores exclusivos, serão colocados à venda nos Estados Unidos este Verão por 162.765 euros na versão Coupé, e 170.640 euros na variante Spyder.

A propulsão é dada pelo conhecido bloco V10 de 5.2 litros, com 570 cv de potência e 550 Nm de binário máximos, e uma caixa automática S tronic de sete velocidades com dupla embraiagem.

A novidade nestes exemplares está na integração de características já presentes na versão Performance, como a barra estabilizadora dianteira em fibra de carbono e o sistema de escape desportivo.

A diferenciação prossegue nos espelhos retrovisores exteriores com capa de alumínio, nas saias laterais em carbono e nas pinças de travão vermelhas.

As jantes em liga leve, de 20 polegadas, têm acabamento prateado, enquanto no habitáculo destacam-se os detalhes em fibra de carbono e Alcantara.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?