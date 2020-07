Para os adeptos dos "eléctricos", o próximo ano vai ter mais uma opção. A Audi revelou esta terça-feira o Q4 Sportback e-tron Concept, construído sobre a plataforma MEB.





Q4 Sportback e-tron Concept: o novo coupé eléctrico da Audi

Uma frente mais desportiva, reforçada por uma nova grelha e com a insígnia 'e-tron' em grande destaque, ladeada por faróis LED afilados e com entradas de ar mais proeminentes, distingue o ‘crossover’ do Audi Q4 e-tron Concept.

Visto de lado, atenta-se de imediato no tejadilho descendente sobre o vidro traseiro, nas saias laterais desportivas e nas jantes de liga leve de 22 polegadas com acabamentos em dois tons.

Abaixo do pára-choques, que inclui o símbolo iluminado do modelo, distingue-se o difusor de grande dimensão e a asa que adorna a porta da bagageira, sem ignorar os farolins LED delgados unidos por uma fina faixa luminosa.

Abertas a portas, releva-se de imediato o volante de fundo plano e o painel digital de instrumentos. Ao lado, um ecrã táctil de infoentretenimento, de 12, 3 polegadas facilita o seu uso, filosofia que prossegue nos controlos minimalistas do ar condicionado. Os revestimentos dos bancos e das portas são em microfibra, com acabamentos metalizados e detalhes em plexiglas preto.

No que à mecânica diz respeito, o Audi Q4 Sportback e-tron Concept está equipado com dois motores eléctricos, alimentados por uma bateria de 82 kWh, para uma potência combinada de 225 kW (306 cv).

O propulsor traseiro, que é também o principal, desenvolve 150 kW (204 cv) de potência e 310 Nm de binário. À frente, o segundo motor eléctrico dá mais 75 kW (102 cv) e 150 Nm, quando o condutor exigir mais tracção.

Em termos de desempenho, o ‘crossover’ está preparado para fazer 6,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 180 km/hora.

A autonomia rondará os 450 quilómetros segundo o ciclo WLTP, embora a marca tenha anunciado uma variante apenas com tracção traseira que pode ultrapassar os 500 quilómetros. O carregamento da bateria, a 125 kW, permitirá que seja recarregada 80% em pouco mais de 30 minutos.

