Rápidos e potentes: 503 cv a puxar Audi e-tron S e S Sportback

São as primeiras imagens oficiais do Audi e-tron S e S Sportback que a Audi vai lançar no final do Verão, com detalhes precisos sobre o seu desempenho.

Tendo como base as versões regulares, os dois modelos electrificados mais desportivos da marca dos quatros anéis são anunciados como os primeiros de produção em série com três motores eléctricos.

Dois propulsores no eixo traseiro, e outro no dianteiro oferecem uma potência de 370 kW (503 cv) e um binário de 973 Nm quando seleccionado o modo Sport.

Estes valores máximos, no entanto, são apenas disponibilizados durante períodos de oito segundos. Em condução normal, que será a mais habitual, a potência atinge 435 cv e o binário 808 Nm.

Para chegar dos 0 aos 100 km/hora, basta "esperar" 4,5 segundos, com a velocidade máxima a cifrar-se nos 209 km/hora.

A alimentar os três motores eléctricos está uma bateria de 95 kWh, sendo 86 kWh para pleno uso, permitindo uma autonomia de 359 quilómetros no e-tron S e 363 quilómetros na variante S Sportback, segundo o ciclo WLTP, embora sejam dados ainda preliminares.

A segurança e agilidade na condução é mantida pelo controlo inteligente de direcção, como não podia deixar de ser, estando a eficiência energética assegurada com os motores eléctricos seleccionados em ‘Normal’ por defeito.

Para se tirar o melhor partido em estrada, ambos os modelos compreendem uma suspensão adaptativa pneumática que reduz até 76 mm a altura ao solo.

Também por isso, e-tron S e S Sportback estão preparados para executar derrapagens controladas; um trunfo para os adeptos do ‘drift’!

Para que seja imprimida mais potência às rodas traseiras, é necessário seleccionar em ‘Sport’ o controlo de estabilidade electrónica, enquanto o sistema Audi Drive é alterado para ‘Dynamic.’

Como é óbvio, os travões ganham ainda mais preponderância, reflectidos nos discos de maior dimensão, com pinças de seis pistões acopladas, pintadas a preto e adornadas com o logótipo S como padrão.

Se se quiser distinguir ainda mais por onde quer que passe, pode sempre substituí-las por pinças em cor de laranja brilhante e decoradas com a insígnia e-tron.

A "calçar" o desportivo electrificado estão jantes de 21 polegadas, podendo ainda optar-se por rodas com 22 polegadas.

Estética bem mais desportiva

Em termos estéticos, as diferenças em relação ao e-tron convencional estão assinaladas nos pára-choques mais agressivos, no difusor traseiro e na grelha exclusiva com o símbolo S, sendo opcionais os faróis LED Digital Matrix.

Visto de frente, percebe-se que o modelo é mais largo em 50 mm, muito devido às cavas das rodas mais pronunciadas.

Rápidos e potentes: 503 cv a puxar Audi e-tron S e S Sportback

Dentro do habitáculo destacam-se os acabamento em cores escuras, com os bancos desportivos revestido em pele Napa com o logótipo ‘S’, as inserções em carbono e alumínio escovado, e a iluminação ambiente.

A consola dispõe de dois ecrãs tácteis de grande dimensão com sistema de navegação e infoentretenimento MMI e do ‘cockpit’ virtual da Audi.

Desconhecem-se os preços e a data em que o e-tron S e a variante S Sportback chegarão ao nosso país.