Audi e-tron Sportback: SUV eléctrico desportivo já tem preços para Portugal

A Audi, cada vez mais apostada nos automóveis eléctricos, apresentou esta quinta-feira a gama do novo e-tron Sportback para o mercado nacional, bem como a tabela de preços completa, que arranca nos 75.286 euros.

Tal como o nome sugere, esta uma versão mais desportiva do e-tron "convencional" que a Audi desvendou no ano passado e que nós já conduzimos. Apresenta uma imagem mais dinâmica e linhas mais aerodinâmicas, com destaque para a linha de tejadilho mais baixa a partir do pilar central, melhorando assim o coeficiente aerodinâmico (0.25 Cx contra os 0.27 Cx do e-tron) e criando uma traseira vincadamente mais agressiva.

Dois níveis de potência… e de autonomia

O e-tron Sportback estará disponível, numa fase inicial, com duas motorizações distintas, ambas com dois motores eléctricos (um por eixo) e com tracção integral quattro. A versão de entrada de gama, denominada 50 quattro, conta com uma potência de 230 kW e recorre a uma bateria de iões de lítio de 71 kWh (capacidade útil de 64.7 kWh), para uma autonomia de 347 quilómetros.

Em ambos os casos, a bateria conta com arrefecimento hidráulico e está aparafusada ao chassis por 35 parafusos, solução que permite um ganho de 27% ao nível da rigidez torcional, melhorando assim o comportamento dinâmico deste SUV eléctrico.

Para Setembro a Audi promete uma versão mais desportiva, com uma potência de 320 kW, com um "boost" de 370 kW.

Que equipamento está disponível de série?

O novo e-tron está disponível, de série, com faróis LED (Digital Matrix LED em opção) e com suspensão pneumática. A altura ao solo normal é de 173 mm, que pode aumentar 50 mm quando nos quisermos aventurar fora de estrada ou diminuir 26 mm quando o quisermos em modo "estradista", na auto-estrada. E por falar em aventuras fora de estrada, a Audi garante que este e-tron Sportback não as recusa, estando para isso equipado com um modo Offroad e com o sistema Hill Descent Control, para as descidas mais radicais.

Dois níveis de equipamento disponíveis: Advance e S Line

De série, na versão base, o e-tron Sportback conta com jantes de 19 polegadas, mas quer no nível Advance quer na versão S Line a oferta passa para as 20’’. A primeira custa mais 1530 euros, ao passo que a segunda, que ainda acrescenta pára-choques mais agressivos e vários apontamentos desportivos, custa mais 3300 euros.

Interior, o que mudou?

A linha de tejadilho mais inclinada, bem ao estilo "coupé", cria uma silhueta mais desportiva, mas acaba por ter um impacto no habitáculo, ao nível dos bancos traseiros, que perdem 20 mm em altura, e também na bagageira, que vê a capacidade de carga descer dos 600 para os 555 litros. Ainda assim, e apesar de este continuar a ser um valor de referência, ainda temos de somar os 60 litros de carga disponíveis na dianteira, debaixo do capot, onde poderá guardar, por exemplo, os cabos de carregamento.

Quanto tempo demora a carregar?

De acordo com os dados avançados pela Audi, que salientou os esforços feitos no sentido de controlar a temperatura da bateria durante o carregamento, permitindo assim que se possa carregar a potências mais elevadas durante um maior período de tempo, o e-tron Sportback precisa de 30 minutos para carregar 80% da capacidade da bateria e 45 minutos para a sua totalidade, isto quando carregado a 150 kW.

A Audi destaca ainda a aplicação MyAudi, que mostra todos os postos activos da rede MOBI.E, bem como a sua disponibilidade, sendo que tudo é feito com um cartão interactivo para maior facilidade.

Quanto vai custar?

O Audi e-tron Sportback arranca nos 75.287 euros da versão 50 quattro Base e nos 88.436 euros da versão 55 quattro, uma diferença aproximada de 13 mil euros. Os níveis Advance e S Line acrescentam mais 1530 e 3300 euros, respectivamente. Por comparação com o e-tron "convencional" que lhe serve de base, o Sportback é 2669 euros mais caro.

A Audi reconhece ainda a importância dos clientes empresariais, que dispõem de mais incentivos fiscais na compra de um eléctrico, e preparou duas versões com preços abaixo dos 62.500 euros sem IVA.

Até ao final do ano, e reconhecendo que o mercado automóvel está bastante instável, por culpa da pandemia de COVID-19, os responsáveis da Audi esperam vender 100 unidades do e-tron Sportback em Portugal.