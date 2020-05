Esta Audi RS6 Avant é mais potente que o Bugatti Veyron original

Com 600 cv de potência e 800 Nm de binário máximo, fruto de um bloco V8 biturbo com 4.0 litros de capacidade, a nova Audi RS6 Avant é uma das carrinhas mais radicais que o dinheiro pode comprar. Mas se acha isto pouco, então saiba que a Wheelsandmore acaba de deixar a RS6 Avant com mais potência do que o Bugatti Veyron original, que produzia 1001 cv. Sim, isso mesmo!

O primeiro pacote de transformações proposto por esta preparadora, denominado Stage 1, custa 2.100 euros e consiste numa optimização do software do motor, deixando a RS6 Avant com 710 cv e 920 Nm.

O segundo, denominado Stage 2, acrescenta um sistema de escape Capristo e consegue retirar ainda amais potência do bloco V8 biturbo da Audi, deixando esta RS6 Avant com 725 cv e 930 Nm. Este pacote de modificações custa 7.688 euros.

A partir daqui, quem quiser mais potência e mais binário terá que avançar para o Stage 3, um "pack" que custa 12.521 euros e que deixa esta "super carrinha" com 786 cv e 1060 Nm, graças à instalação de novos filtros de ar e de um novo sistema de admissão.

Há mais… muito mais!

Por esta altura seria de esperar que o potencial deste motor já tinha sido explorado, mas acredite que há mais… muito mais!

É a partir do nível 4 (Stage 4) que as coisas começam (mesmo) a ficar sérias. Neste pacote de modificações a Wheelsandmore propõe dois turbos ainda maiores e um compressor modificado, deixando a RS6 Avant com 965 cv e 1250 Nm. O custo deste "pack"? Uns "meros" 33.529 euros.

Se isto ainda não for suficiente para o convencer, então espere até ver o que esta preparadora reservou no quinto nível de modificações que preparou para esta "super carrinha" da Audi. Aqui, a Wheelsandmore livrou-se de todos os componentes que pudessem estar a "roubar" potência a esta RS6 e deixou-a com 1010 cv e 1250 Nm.

São números impressionantes e que colocam esta RS6 Avant num patamar onde só costumamos ver hiperdesportivos. Basta dizer que produz o mesmo binário máximo que o Bugatti Veyron original e mais 9 cv. São números brutais, tal como o custo deste pack: 41.932 euros!

Além dos "kits" de potência a Wheelsandmore ainda propõe um conjunto de jantes de 22’’ e um kit de molas que deixa esta Audi RS6 Avant ainda mais perto do solo.