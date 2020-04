Nova Audi RS6 Avant já chegou a Portugal e nós dizemos-lhe o preço

A Audi RS6 Avant já está disponível no mercado português e nós já sabemos o preço. Aquela que é considerada por muitos a carrinha mais "performante" do mercado, apresenta-se com imagem renovada - toda a carroçaria é nova - e com um porte mais atlético, uma vez que é 56 mm mais comprida, 65 mm mais larga e 20 mm mais baixa que uma Audi A6 Avant convencional.

O aspecto agressivo faz com que a RS6 Avant não passe despercebida, mas é o facto de manter as quotas de habitabilidade e a capacidade da bagageira da "irmã" A6 Avant que mais impressiona, uma vez que esta carrinha de alto rendimento consegue combinar a versatilidade de um automóvel familiar com as capacidades de um superdesportivo.

Equipada com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros que produz 600 cv (6000 e 6250 rpm) e 800 Nm de binário máximo, a nova Audi RS6 Avant acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos, dos 0 aos 200 km/h em 12 segundos e chega aos 250 km/h de velocidade máxima limitada. Mas se optar pelo pacote Dynamic a RS6 Avant passa a atingir os 280 km/h, valor que sobe até aos 305 km/h para os clientes que optarem pelo "pack" Dynamic Plus.

A potência é enviada às quatro rodas através de uma caixa automática de oito velocidades - com função de "launch control - e do sistema de tracção integral quattro, cuja distribuição de força pelos eixos é de 40/60. Porém, quem optar pelos "packs" opcionais Dynamic e Dynamic Plus passa a contar um diferencial central que permite enviar até 70% da força para o eixo dianteiro e até 85% para o eixo posterior.

Argumentos não faltam a esta "super carrinha", que ainda conta com im sistema mild-hybrid de 48 V que permite recuperar até 12 kW de potência e que promete reduzir os consumos em até 0,8 l/100 km, permitindo que a RS6 Avant reivindique consumos médios de 12,4 l/100 km, a juntar às 281 g/km de emissões de CO2.

Quanto ao sistema de travagem, a tarefa recai sobre um conjunto de discos ventilados e perfurados de 420 mm à frente e 370 mm de diâmetro atrás. Existe também um conjunto (opcional) de discos cerâmicos que permitem um ganho de 34 quilos ao nível das massas não suspensas e garantem uma maior resistência à fadiga.

Deixámos o pior para o fim, que é como quem diz, o preço. É que em Portugal a nova Audi RS6 Avant arranca nos 163.688 euros.