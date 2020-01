Arte mecânica: Audi A4 Allroad transfigurado em S4 Avant

A história só revela a genialidade daqueles que querem o carro com que sempre sonharam, dê lá por onde der, mesmo que no final percam dinheiro sobre o que investiram.

Ora, um dos exemplos mais recentes é um dos funcionários da Pacific German, uma preparadora californiana especializada em modelos automóveis alemães.





Arte mecânica: Audi A4 Allroad transformada em S4 Avant

Como a Audi deixou de exportar a S4 Avant para os Estados Unidos, desde a série B7 de 2008, o rapaz decidiu, ele próprio, construir uma versão A4 Allroad Avant de raiz com o motor V6 turbo-comprimido de 3.0 litros que equipa o S4!

Coloca-se a questão: não seria mais simples importar a carrinha da Alemanha e legalizá-la na Califórnia?

Pelo contrário: ir pelo lado mais difícil é que tem piada, por isso, preferiu antes comprar uma berlina S4 e um A4 Allroad Avant de 2018. Já está a perceber o que vai sair dali?

Primeiro, foi o tempo despendido para desmontar todos os componentes do S4. Depois, foi a vez da Pacific German entrar em acção e "despir" a carrinha para receber todas as peças e fazer os ajustes necessários.

Em termos estéticos, o exterior tem uma pintura Mythos Black, tendo sido retirados todos os elementos distintivos da A4.

Incluídos foram os puxadores das portas do S4, enquanto do RS4 foram integrados a grelha do radiador e a asa traseira, entre outros detalhes.

Dentro do habitáculo, salta logo à vista (quase a feri-la) os bancos Magma em pele, as guarnições em fibra de carbono, e o manípulo da caixa de velocidades e o volante do RS4, entre muitos outros pormenores.

Para distinguir esta fera perante os seus pares, a preparadora pediu ainda à ABT para "actualizar" o V6, com o motor original a debitar qualquer coisa como 359 cv

No entanto, sente-se no vídeo que acompanha este artigo que a potência colocada na estrada por uma caixa automática ZF de oito velocidades está uns furos bem acima da versão original.

O sistema de escape, equipado com um conversor catalítico de alto fluxo, também foi configurado para obter aquele som que faz os transeuntes revirarem a cabeça quando o condutor acelera ou engrena uma velocidade.

Para quem estiver interessado, o novo S4 Allroad Avant convertido a partir do A4 Allroad Avant está a leilão no portal Bring a Trailer até à próxima quarta-feira. Totalmente legalizado para circular na estrada, a última licitação está apenas em 50772 euros!

E só de pensar que, para conseguir uma A4/S4 Allroad Avant mesmo "bera", já tinham sido gastos quase 100 mil euros antes de o artista ter deitado mãos à obra…

