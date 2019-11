Qual é o SUV mais potente? Audi RS Q8 responde com 600 cv!

Não há volta a dar: há uma verdadeira disputa entre as principais marcas para ver quem consegue pôr na estrada o SUV mais potente.

Agora foi a vez da Audi, ao reforçar a sua oferta com o novo RS Q8, e nada melhor para mostrar o que vale do que o Salão Automóvel de Los Angeles que está a decorrer por estes dias.

Potência e mais potência…

O modelo mais poderoso da família Q da marca dos quatro anéis está equipado com um V8 biturbo de 4.0 litros com tecnologia mild-hybrid.

A potência? Uns "simpáticos" 600 cv, apoiados em 800 Nm de binário, que tornam este "míssil" o mais potente de toda a gama SUV da Audi.

O construtor germânico afirma que o RS Q8 está capaz de fazer apenas 3,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora, "demorando" 13,7 segundos (quatro vezes) para atingir os 200 km/hora.

Não se pense, no entanto, que o condutor tem estrada livre para continuar a acelerar até levantar voo. O motor está limitado electronicamente aos 250 km/hora.

Bem, mas a Audi não quer tirar que fiquem "tristes" aqueles que querem mesmo levantar voo. Por isso, oferece o pacote opcional Dynamic para conseguirem chegar aos 305 km/hora!

O propulsor mild-hybrid que equipa este SUV está apoiado num sistema de 48 volt, o que significa que, nas travagens e nas desacelerações, recupera até 12 kW de energia para serem "guardados" numa bateria compacta de iões de lítio.

Para um consumo ainda mais eficiente de combustível, também é possível desactivar quatro cilindros quando se circula a baixos regimes ou a baixas rotações nas relações mais elevadas, uma eficiência que é reforçada pelo sistema ‘start-stop’.

Mecânica a condizer

Toda esta potência é colocada no solo pelo sistema de tração integral quattro através de uma transmissão automática tiptronic de oito velocidades.

O dinamismo do RS Q8 está assegurado pela distribuição da potência numa relação 40:60, respectivamente, nos eixos dianteiro e traseiro. Sempre que for necessário, no entanto, é possível distribuí-la até 70% nas rodas da frente e até 85% nas rodas de trás.

Mas não é tudo: a Audi também desenvolveu um diferencial desportivo, embora seja opcional, para distribuir o binário nas duas rodas traseiras para melhorar o desempenho em pisos menos lineares.

Exclusivo como é, o RS Q8 está equipado de série com uma suspensão pneumática adaptativa que pode variar até 90 mm a altura da carroçaria ao solo, e com um sistema electro-mecânico de estabilização para minimizar o adornamento nas curvas mais rápidas.

Oito modos de condução estão disponíveis – Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency, Allroad e Offroad, a que se somam as funções RS1 e RS2 individualmente configuráveis – enquanto o sistema de travagem dispõe de discos dianteiros de 420 mm e traseiros de 370 mm.

Em opção, podem ser substituídos por discos de travão de cerâmica com 440 mm na frente e 370 mm na traseira.

Toda a agressividade exterior que este SUV exala é reforçada por uma grelha do motor pintada em negro brilhante, com uma amplas entradas de ar enquanto atrás impressiona o duplo escape.

Para iluminar à noite tudo o que se passa à sua frente, pode optar-se por duas configurações dos faróis LED, incluindo os opcionais LED RS Matrix coloridos.

Em jeito de remate final, o RS Q8 pode ser "calçado" com umas jantes de alumínio de 22 polegadas, estando ainda disponível, em opção, um jogo de 23 polegadas.

Sinta-se em casa

Dentro do habitáculo, o tom desportivo mantém-se com revestimentos em prateado ou em Alcantara negro.

O SUV dispõe ainda de visores específicos da linha RS no cockpit virtual e no ecrã central MMI, podendo ainda integrar, em opção, um ecrã head-up. Os novos bancos desportivos são revestidos em pele Nappa e Alcantara.

O tempo de espera para o RS Q8 não é demasiado longo: as primeiras entregas estão previstas para a Primavera do próximo ano, com um preço de venda a partir dos 127 mil euros… na Alemanha, pelo menos!

