Audi R8 de tracção traseira está de regresso com 540 cv

O Audi R8 está novamente disponível com tracção traseira. Depois de ter sido apresentado como uma edição especial e limitada, o R8 V10 RWD regressa como membro permanente da marca dos quatro anéis e passa a ser o único Audi com tracção traseira do mercado.

Começou por ser uma versão limitada a 999 unidades, em 2018, mas depois do "facelift" que o R8 recebeu, passou a fazer parte do catálogo da marca alemã como a versão de entrada de gama do R8, um pouco à imagem do que a Lamborghini faz com o "primo" Huracán, que também tem versões de tracção integral e variantes com tracção traseira.

Disponível com carroçaria Coupé e Spyder, este R8 V10 RWD conta – tal como o nome sugere! – com um motor V10 naturalmente aspirado de 5.2 litros que produz 540 cv de potência e 540 Nm de binário máximo. Estes números estão longe dos 570 cv do R8 V10 Quattro e dos 620 cv do R8 V10 Performance Quattro, mas são suficientes para que este superdesportivo acelere dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos e chegue aos 320 km/h de velocidade máxima.

Quando comparado com o "irmão" com tracção integral Quattro, este R8 V10 RWD é 65 quilos mais leve (55 kg no caso do Spyder), muito por culpa da ausência de eixo dianteiro motriz. Porém, mantém a mesma caixa de sete velocidades S Tronic de dupla embraiagem e conta com um diferencial autoblocante mecânico.

Quando chega ao mercado?

O novo Audi R8 V10 RWD só vai chegar ao mercado no início do próximo ano, pelo que ainda é cedo para falar dos preços para o mercado português. Ainda assim, já se sabe que na Alemanha terá preços a começar nos 144 mil euros para a versão Coupé e nos 157 mil euros para a variante Spyder.



