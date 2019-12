Parabéns: Audi RS faz 25 anos e tem "prendas" para oferecer

O Audi RS 2 deu o tiro de partida para a linha mais desportiva da marca dos quatros anéis há 25 anos.

Agora que a linha desportiva do construtor alemão está a celebrar as bodas de prata, a Audi Sport propõe equipamentos exclusivos para os TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Sportback, RS 6 Avant, e RS 7 Sportback.

Em termos estéticos, o "pacote" de aniversário combina uma aparência de alumínio mate com preto brilhante.

O spoiler frontal e as bandas verticais, assim como os logotipos nas soleiras laterais e a banda horizontal do difusor traseiro também apresentam uma aparência de alumínio mate.

Quer os anéis da Audi, quer os logotipos RS, bem como a asa traseira do TT RS Coupé, e as caixas dos espelhos exteriores foram pintados em preto brilhante.

Um logotipo exclusivo do aniversário da linha RS, com o número 25 em destaque, é projectado no solo quando as portas são abertas, aparecendo também nos tampões centrais da roda.

Para não destoar das linhas exteriores, as jantes foram concebidas em duas cores: prateado e antracite brilhante.

O habitáculo segue a mesma filosofia do lendário RS 2: o preto é dominante, com detalhes de azul-cobalto em Alcântara nos tapetes e no centro do volante.

Os bancos desportivos RS, com padrão em favo de mel nos TT RS, RS 4 e RS 5, combinam couro Nappa com painéis em Alcantara no centro, exactamente como o primeiro RS 2 Avant.

Os estofos dos bancos desportivos no RS 6 e RS 7 foram projectados em couro Valcona perfurado. Um contraste azulado brilha através da perfuração, para melhor ventilação

Mais uma vez, o logotipo 25th Anniversary decora a área dos ombros dos assentos, dos tapetes e dos painéis das portas.

As pré-ordens para este equipamento de aniversário já estão abertas, com os preços a arrancarem, na Alemanha, a partir dos 9350 euros para o TT RS Coupé, 10900 euros para o RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback, e 14500 euros para o RS 6 Avant e RS 7 Sportback.

