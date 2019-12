Calafrios no corpo: ABT quer transformar Audi RS6 Avant

Será uma das novidades que a ABT irá apresentar em Março no Salão Automóvel de Genebra e, pelos primeiros esboços agora revelados, o Audi RS6-R Avant deixará muitos aficionados com água na boca.

O modelo "familiar" em que a preparadora germânica quer pôr as mãos ganha ainda maior agressividade, com o novo desenhos das entradas de ar nas extremidades do pára-choques, ladeado pela enorme grelha singleframe.

Um spoiler estilizado na parte inferior do pára-choques dianteiro, complementado por umas enormes jantes em liga leve para pneus de baixíssimo perfil, reforçam o tom "selvagem" que esta versão deverá imprimir na estrada

Com alguma surpresa, verifica-se que a parte de trás não acompanha a agressividade da parte frontal da carrinha. Mais convencional, a traseira destaca-se pelas enormes ponteiras dos escapes duplos, "encaixados" no pára-choques.

Fica agora a dúvida sobre a potência do motor V8 biturbo de 4.0 litros que a ABT pretende imprimir ao Audi RS6-R Avant.

A versão "convencional" da Audi desenvolve qualquer coisa como 600 cv de potência e 800 Nm de binário, o que lhe permite fazer 3,6 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima limitada a 250 km/hora.

Conhecendo os pergaminhos da ABT, não ficaríamos admirados se o novo Audi RS6-R Avant "ganhasse" mais 150 ou 200 cv. Podemos relembrar que a anterior versão por ela preparada desenvolvia "apenas" 735 cv de potência… um susto!

