iX3. Conduzimos o primeiro SUV eléctrico da BMW. Veja o ensaio completo em vídeo

Cara bem conhecida

intrusivo túnel central, que apesar de não haver sistema de tracção integral o escape continua a marcar presença. O motivo é, na verdade, muito simples de explicar. É que esta plataforma não foi originalmente criada para modelos totalmente eléctricos.

Tracção traseira é um problema?

Impressões ao volante

Vale a pena?

Quando chega e quanto vai custar?

O novo BMW iX3 é o primeiro SUV totalmente eléctrico da história da BMW e nós já o conduzimos. No vídeo abaixo pode ver o ensaio completo em vídeo e as primeiras impressões ao volante.A BMW Portugal convidou-nos para uma apresentação em Monsanto onde revelou um dos modelos mais importantes deste ano, o iX3.Numa altura em que rivais como a Audi e a Mercedes-Benz já tinham propostas no segmento dos SUV eléctricos - e-tron EQC , respectivamente - a BMW apresenta um modelo que deriva do já conhecido X3, mas que aqui surge exclusivamente movido a electricidade.A expectativa era grande, não fosse a BMW uma fabricante com um trajecto já reconhecido no que toca a automóveis eléctricos, basta recordar que o BMW i3 é comercializado desde 2013. Mas será que este SUV - ou SAV, como a marca de Munique o denomina - está à altura da concorrência? É isso que lhe vamos contar.Por fora é difícil distinguir um iX3 dos restantes BMW X3 com motor a combustão. Destacam-se apenas os pormenores azuis típicos dos modelos BWM i (que em opção podem ser cinzentos), as jantes aerodinâmicas exclusivas, os pára-choques específicos, a menor altura ao solo e claro, a grelha dianteira quase toda fechada.Dentro do habitáculo, ainda mais coisas em comum. Não fossem os detalhes em azul no volante, no botão para ligar o motor e na alavanca das mudanças e seria difícil dizer que estamos perante um modelo movido a electrões. Mas isso não é uma crítica, longe disso, até porque esta decisão da BMW vai agradar a muitos adeptos da marca, que assim não terão que passar por nenhum processo de adaptação.Atrás, na segunda fila de bancos, é possível acomodar dois adultos com mais de 1 metro e 85 cm de altura de forma muito confortável e a bagageira oferece uns interessanres 510 litros de capacidade. Pena o espaço perdido para oAo contrário do que acontece com o Audi e-tron e com o Mercedes-Benz EQC , que contam ambos com quatro rodas motrizes, o BMW iX3 apresenta-se apenas com tracção traseira, tornando-se no primeiro modelo da família X a não estar disponível com tracção total.Este modelo recorre à tecnologia eDrive, que pela primeira vez junta numa só unidade o motor eléctrico, a transmissão e todos os sistemas electrónicos, tudo montado sobre o eixo traseiro.A base de todo este sistema é o motor eléctrico que produz o equivalente a 286 cv e 400 Nm de binário, números que permitem empurrar o iX3 dos 0 aos 100 km/h em 6,8 segundos e acelerar até aos 180 km/h de velocidade máxima, um limite definido pela própria BMW.A alimentar o motor eléctrico está uma bateria de 80 kWh (dos quais 71 kWh líquidos) - de refrigeração líquida - que garante uma autonomia de 460 quilómetros. Montada no chão da plataforma, garante um centro de gravidade mais baixo que nos restantes X3 e isso sente-se ao volante.Entre bateria, sistema de refrigeração e unidade de controlo, temos mais de 500 quilos de peso extra.Apesar de ser só um motor eléctrico, ao contrário das propostas da concorrência, este propulsor eléctrico convence. O facto de ser apenas um acaba por fazer diferença nos números de potência finais, mas não se faz sentir na estrada, sobretudo numa utilização diária.O que este motor oferece chega e sobra para as "encomendas" e não só é capaz de surpreender numa utilização em cidade como se revela mais do que suficiente para quando queremos andar ligeiramente mais rápido, em estrada aberta.Mas o primeiro grande destaque vai para o funcionamento suave e silencioso de todo o sistema, algo que ganha contornos ainda mais importantes por se tratar de um automóvel eléctrico. A somar a isto, o iX3 está equipado, de série, com uma suspensão adaptativa com amortecedores electrónicos, fazendo com que seja muito confortável em estrada.Por comparação com um X3 de motorização convencional, quer a suspensão quer a configuração do chassis revelam-se um pouco mais duras, o que se explica facilmente com o aumento de peso. Mas no geral este é um automóvel muito confortável de conduzir e com uma dinâmica interessante. Neste capítulo, a referência continua a ser o Jaguar I-Pace, mas o iX3 não só dá réplica ao Audi e-tron e ao Mercedes-Benz EQC como se destaca ligeiramente.Quanto à tracção traseira, tem implicações directas no comportamento deste iX3 pelos maus caminhos e também se faz notar nas curvas mais rápidas, ainda que o sofisticado sistema de controlo de estabilidade deste modelo o mantenha quase sempre equilibrado.O iX3 conta com três modos de condução normais e três níveis de regeneração de energia, aos quais se soma um modo adaptativo que tal como o nome sugere, faz essa gestão automática por nós. E a verdade é que este sistema funciona muito bem. Durante o teste ao volante deste modelo foi possível perceber que sem qualquer carro, semáforo ou sinalização à frente ele anda quase em roda livre quando tiramos o pé do acelerador, como num automóvel a combustão. Mas se o sistema de navegação e as várias câmaras detectam que nos aproximamos de uma saída ou de um sinal de trânsito o sistema automaticamente começa a abrandar e adopta um nível de regeneração mais elevado.Quanto aos consumos, e apesar de a BMW anunciar médias entre 18,6 e 19 kWh, não conseguimos descer dos 21 kWh durante este ensaio, o que deixa a autonomia um pouco abaixo dos 459 quilómetros (WLTP) anunciados pela marca de Munique.Resta apenas dizer que o iX3 aceita potências máximas de 150 kWh, sendo que nestas condições é possível repor 100 quilómetros de autonomia em apenas 10 minutos. Mas numa wallbox de instalar em casa, de 7,4 kW, temos de esperar mais de 10 horas para completar um ciclo de carga.Ao fim de algumas horas ao volante deste automóvel senti que estava a conduzir um verdadeiro BMW e esse é o maior elogio que posso fazer a este modelo.Apesar de só ter tracção traseira, o comportamento em estrada é muito satisfatório, assim como a capacidade de aceleração, o silêncio de todo o conjunto e claro, o refinamento do interior, algo a que a BMW sempre nos habituou.Existem dentro do catálogo do BMW X3 alternativas com outras motorizações que podem oferecer quase o dobro da autonomia e de potência deste modelo eléctrico, pelo que cabe a si escolher a proposta que melhor serve as suas necessidades. E este é, para mim, o maior trunfo do iX3. É que pela primeira vez a BMW oferece um só modelo com motorizações Diesel, gasolina, eléctrica e até híbrida plug-in, colocando o poder da escolha nas mãos do cliente.O novo BMW iX3 já está disponível para encomenda no nosso país, mas as primeiras unidades só começam a ser entregues em Fevereiro do próximo ano. O preço arranca nos 72.600 euros.