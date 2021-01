Renaulution: eis o novo Renault 5 Prototype da 'Nouvelle Vague'

É uma verdadeira Renaulution inspirada na Nouvelle Vague em que a marca do losango entra a partir desta quinta-feira.

E nada melhor do que fazê-lo ao volante do novo Renault 5 Prototype, com a apresentação a ser feita pela mão de Luca De Meo, o novo homem forte do grupo automóvel.

O lendário utilitário vai voltar à estrada mas agora numa versão 100% eléctrica, como símbolo da democratização desta motorização na Europa através de uma abordagem moderna.

E, para os saudosos do Renault 4L, que o seus apelos não esmoreçam, porque esse mítico carro dos anos 60 também será recuperado mas agora completamente electrificado.

Compacto como se quer para um carro citadino profundamente retro-futurista, o Renault 5 Prototype revela uma ligação directa ao modelo original em termos estéticos.

Essa filosofia prossegue nos acabamentos e nos materiais escolhidos, inspirados nos universos da electrónica, do mobiliário e do desporto.

A apresentação do modelo apenas confirma o que já se vinha murmurando no meio automóvel nas últimas semanas, e será um dos sete "eléctricos" que o construtor gaulês irá lançar até 2025.

"O design do Renault 5 Prototype baseia-se no R5, modelo de culto de nossa herança automóvel", explicou Gilles Vidal, director de design da marca.

"Este protótipo simplesmente incorpora a modernidade eléctrica de um carro que foi relevante para a sua época, mas agora urbano, eléctrico e atraente".

O painel e os faróis são futuristas quanto bastem sem fugirem às linhas limpas e fluidas do Renault 5 original, reaproveitando ao máximo os elementos do original.

A entrada de ar no capô esconde o terminal de carregamento, enquanto os farolins são marcados por pequenos deflectores aerodinâmicos.

Já os faróis de nevoeiro dianteiros actuam agora como verdadeiras luzes diurnas de competição, apelando a um espírito mais desportivo.

A grelha lateral e as jantes mantêm a ligação ao Renault 5 dos anos 70 e 80, enquanto à frente e atrás destacam-se os logótipos luminosos da marca.

O tejadilho apresenta-se com um painel de tecido enquanto a bandeira tricolor mostra-se discreta nos retrovisores laterais, afirmando o toque estilístico francês.

Desconhecido por enquanto será a motorização eléctrica que irá mover o citadino, com o construtor a não mostrar o jogo sobre a sua potência ou a sua autonomia.

Apenas sublinhou que o foi projectado desde o primeiro momento como um carro 100% eléctrico, o que deixa pouca ou nenhuma margem de manobra para uma variante com motor de combustão.

