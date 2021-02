Potente: Land Rover Defender reboca camião carregado de SUVs

O novo Land Rover Defender tem força, muita força mesmo… de tal maneira que até consegue rebocar um camião com um atrelado carregado de carros!

Um "pesado" que transportava sete Range Rover para o concessionário da marca em Stafford, ficou sem tracção na estrada gelada devido ao mau tempo que se faz sentir no Reino Unido.

Um Land Rover Defender foi enviado em socorro mas, como pode ver-se no vídeo, contou com a preciosa ajuda do condutor do camião para tirá-lo daquela situação.

Mesmo assim, não deixa de ser admirável apreciar a potência do novo SUV, sendo este modelo, muito provavelmente, a variante D300.

A movê-lo está o novo motor mild hybrid Ingenium a gasóleo, de seis cilindros em linha, com 300 cv de potência e 650 Nm de binário.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?