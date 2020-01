Land Rover Defender apresenta nova conectividade com Dual eSIM

O novo Land Rover Defender vai exibir a sua conectividade Dual eSIM na CES 2020, a feira mais significativa de electrónica de consumo, que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O Defender é o primeiro veículo com dois modens LTE integrados que lhe conferem uma conectividade de excelência e uma funcionalidade superior. Inclui duas plataformas Snapdragon 820Am da Qualcomm para veículos, cada uma com um modem Snapdragon X12 integrado.

Com dois modens LTE o Defender é capaz de descarregar actualizações de software sem fios (SOTA) em qualquer lugar e sem interrupções, sem afectar a conectividade habitual do modem independente e do eSIM do módulo de infoentretenimento.

E por falar em infoentretenimento, destaca-se o novo sistema táctil "Pivi Pro" da Jaguar Land Rover. Conta com hardware de processamento utilizado nos smartphones de última geração e tem 10 polegadas de tamanho.

Recorde-se que o novo Land Rover Defender 110 já pode ser encomendado em Portugal e tem preços a começar nos 80.129 euros.