Novo 'teaser' anuncia chegada do Hyundai Kauai N

O vídeo pouco ou nada dá para ver sobre o novo modelo desportivo da Hyundai mas tudo aponta para que seja o novo Kauai N, que chegará ao mercado no próximo ano.

A insígnia sul-coreana avançou no Instagram com um teaser natalício do crossover e, embora as imagens não identifiquem a sua fisionomia, haverá vários pormenores a distingui-lo dos seus "irmãos" convencionais.

As principais diferenças estarão patentes nos pára-choques e baias laterais maiores, acompanhados de uma renovada grelha do motor e de uma nova asa traseira.

Tubos de escape maiores e novas jantes, assim como o logótipo 'N' bem visível, deverão fazer parte do conjunto, que também deverá ganhar cores exclusivas para a carroçaria.

No interior espera-se encontrar um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, acompanhado de um ecrã táctil, também de 10,25 polegadas, para o sistema de infoentretenimento.

A motorizar o Hyundai Kauai N deverá estar um bloco turbo-comprimido de 2.0 litros e quatro cilindros, com 250 cv e 353 Nm, com os números a subirem para os 280 cv e 392 Nm com o Performance Package.

A potência e o binários deverão ser transmitidos às rodas dianteiras através de uma caixa manual de seis velocidades ou de uma transmissão automática de oito relações.

