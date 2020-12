Ups! Dados técnicos do Ioniq 5 da Hyundai caíram na Internet… e são muito bons!

Tinha o "segredo" sobre o novíssimo Ioniq 5 guardado a sete chaves mas foi fintada por um erro da subsidiária austríaca.

A Hyundai Áustria deixou cair na internet dados importantes sobre o "eléctrico" da nova marca do construtor sul-coreano.





A "fuga" de informação foi primeiro registada pelo The Korean Car Blog, que tirou fotografias à página em questão, e depois confirmadas pelos portais Car and Drive e Carscoops.

Desenvolvido a partir do protótipo 45 Concept, o CUV construído sobre a nova plataforma Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) chegará no primeiro semestre de 2021 ao mercado europeu.

A Hyundai afirma que essa base permitirá reimaginar o interior do veículo como um Smart Living Space, enquanto melhora a experiência de condução e a estabilidade do condutor.

Embora não haja imagens do Ioniq 5, as especificações técnicas, a serem verdade, são realmente muito positivas.

Com 230 kW (313 cv) de potência e uma autonomia de 450 quilómetros segundo o ciclo WLTP, demora apenas 5,2 segundos a chegar aos 100 km/hora.

Mais impressionante será o recarregamento da bateria, até 232 kWh, com um carregador de 800 volt: apenas 15 minutos para chegar a 80% a partir de 20% da sua capacidade.

As dimensões do SUV também já são "conhecidas": 4.640 mm de comprimento por 1.890 mm de largura e 1.600 mm de altura, com uma distância de 3.000 mm entre eixos.

As informações foram recolhidas a partir da página de pré-reserva, com um depósito de mil euros, para os primeiros 150 exemplares First Edition da subsidiária austríaca da Hyundai.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?