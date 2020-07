Kia promove oito carros em modo 'Velocidade Furiosa'

"Não se pode vencer o passado mas um homem tentará superá-lo. Um condutor em fuga, oito carros e um tiro de redenção!".

Não poderia ser emocionante a apresentação da Kia Motors em The Film Features, curta-metragem inspirada na saga Velocidade Furiosa, para revelar as valências mecânicas e tecnológicas dos seus modelos automóveis.

Produção ao melhor estilo dos filmes de acção de Hollywood, tem como protagonista um jovem com coração de ouro que se envolveu em coisas sujas.

Obrigado a fugir aos seus perseguidores, envolve-se numa perseguição muito bem trabalhada, fugindo a bordo de oito propostas automóveis da marca sul-coreana.

Ao longo do filme de quase sete minutos, poderá apreciar as capacidades dos modelos Forte, Soul, Niro eléctrico e híbrido, Seltos, Sportage e Sorento, com o final "grandioso" a ser rematado pelo Kia Stinger.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?