Ford abre reservas mal revelar Mustang Mach-E

A Ford está realmente confiante no impacto que irá ter no mercado mundial o novo Ford Mustang Mach-E mal que irá revelar domingo em Los Angeles.

Apresentado o seu primeiro SUV 100% eléctrico, o construtor norte-americano abre de imediato as reservas no seu portal electrónico contra uma caução de 455 euros.

Os futuros clientes apenas terão de especificar o modelo que desejam, mas a sua configuração apenas poderá ser feita em 2020 quando abrirem as encomendas.

Como afirma a marca, os mais rápidos a registarem-se serão também aqueles que terão acesso privilegiado à versão especial First Edition, do qual só se conhecerão pormenores na estreia do Ford Mustang Mach-E.

O actor Idris Elba será o cicerone de um evento que será transmitido em directo pelo Youtube, Facebook e Twitter às 02h30 da madrugada (hora portuguesa) de segunda-feira.

