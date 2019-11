SUV eléctrico da Ford inspirado no Mustang já foi apanhado

O Salão Automóvel de Los Angeles, onde a Ford vai mostrar ao mundo o seu tão aguardado SUV eléctrico, só vai abrir portas no dia 17 de Novembro, mas o Ford Mach E já foi avistado em testes dinâmicos e de desenvolvimento.

Com linhas desportivas inspiradas no mítico Ford Mustang, este SUV vai permitir à marca da oval azul competir no segmento D-SUV, onde actualmente marcam pontos modelos como o Jaguar I-Pace, o Audi E-Tron ou o Mercedes EQC.

Pouco ou nada se sabe acerca do Ford Mach E, que só será totalmente revelado no certame norte-americano, mas na versão topo de gama deverá contar com um pacote de baterias que lhe dará uma autonomia a rondar os 600 quilómetros. Ainda assim, este modelo também deverá estar disponível com baterias menos potentes e com versões de duas e quatro rodas motrizes.

Quanto à imagem, e de acordo com as imagens agora publicadas pela publicação espanhola "Motor.es", é possível antecipar um modelo com um "look" musculado e com uma linha de tejadilho a cair bastante na traseira, quase como se de um coupé se tratasse.

Apesar da apresentação estar marcada para este mês, o novo SUV eléctrico da marca norte-americana só vai chegar ao mercado no Outono do próximo ano.



