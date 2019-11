Shelby recriou GT500 Mustang para as 'drag races'

Um GT500 Mustang com mais de 800 cv para acelerar por uma estrada deserta… Agrada-lhe a ideia?

Pois esse é o espírito que a Shelby American está a propor no Salão Automóvel de Los Angeles, que esta terça-feira abriu as portas ao público, com o seu Shelby GT500 Dragon Snake Concept.

Originalmente equipado com um motor V8 de 5.2 litros com 770 cv e 847 Nm, este muscle car foi "preparado" para oferecer mais de 800 cv de potência através de uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

Por trás deste projecto está a versão Shelby Cobra Dragonsnake que a Shelby American criou na década de 60 para as drag races.

"Queríamos explorar os recursos do Shelby GT500 em pura aceleração", explicou Vince LaViolette, responsável pela equipa de desenvolvimento do protótipo.

"Trabalhámos em estreita colaboração com a Ford Performance, entre outros parceiros, para criar a melhor 'arma de destruição' em 400 metros de pista."

Para suportar o aumento de potência para mais de 800 cv, a suspensão foi revista para oferecer a máxima aderência e aceleração em linha recta, foram instalados conversores catalíticos de elevado fluxo.

Para "roubar" peso ao modelo original, o protótipo Dragon Snake integra equipamentos e materiais especiais mais leves, como os vidros e as jantes especiai, entre outras inovações

Entretanto, ao lado do Shelby GT500 Dragon Snake, a Shelby American propõe uma F-150 muito especial. Baptizada de Shelby Super Snake Sport F-150, a concept pickup está equipada com um motor V8 supercomprimido de 765 cv.

Para maior aderência e capacidade de travagem, a suspensão foi rebaixada e instalado um novo sistema de travões, rematadas por um jogo de jantes em liga leve distintas e um novo sistema de escape.

As linhas estilísticas da carroçaria foram também afinadas com uma linguagem mais aerodinâmica, para a carrinha de caixa aberta não perder a sua ferocidade.

"Foi nosso objectivo criar uma F-150 que fosse um pesadelo para qualquer outra pickup", avançou Vince LaViolette. Acreditamos que ninguém quererá enfrentá-la em estrada aberta…

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?