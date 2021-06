CUPRA Born: estrela de cinema com Daniel Brühl

A CUPRA está a apostar as "fichas" todas no Born, e nada melhor do que avançar com uma produção "cinematográfica" no bairro de Barcelona que dá o nome ao novo "eléctrico".

E a estrela "secundária" do filme é Daniel Brühl, que brilhou em Rush – Duelo de Rivais como Niki Lauda, e na comédia Adeus, Lenine!.

Sob a direcção de Kike Maíllo, vencedor de um prémio Goya, o actor e embaixador da marca espanhola cruza-se com Wayne Griffiths, presidente da CUPRA, no Paseo del Born.

Daniel Brühl foi uma das primeiras pessoas a testar o Born 100% elétrico da marca, e as impressões dele retiradas foram positivas.

"Poderoso e com uma aceleração muito imediata", sublinha o actor germânico. "É, ao mesmo tempo, eléctrico e desportivo".

A luminosidade das ruas estreitas do bairro, com as sombras e reflexos a espelharem-se no CUPRA Born, também inspirou o realizador Kike Maíllo.

"Queríamos captar a cor e a luz de Barcelona, transportando estes dois elementos característicos da cidade para o ecrã".

