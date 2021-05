Renault Mégane E-Tech Electric: veja as primeiras imagens

Já se conhecem as primeiras imagens do futuro Renault Mégane E-Tech Electric. E foi o próprio presidente do grupo automóvel francês a revelá-lo esta quinta-feira na conferência de imprensa virtual Renault Talk #1.

Directamente inspirado no protótipo Mégane eVision, o modelo inaugura a nova plataforma CMF-EV, que equipará, à partida, a maioria dos futuros veículos eléctricos da marca.

O crossover será apresentado mundialmente no final deste ano, com a chegada aos concessionários europeus prevista para 2022.

Crossover eléctrico e musculado

Luca De Meo apresentou os próximos projectos da marca na direcção a uma mobilidade 100% electrificada, apoiado no plano estratégtico Renaulution.

Apontada a 2030, a Renault visa vender nove em cada dez veículos totalmente eléctricos da sua gama até ao final desta década.

A principal proposta a curto prazo será o Mégane 100% eléctrico. Os farolins, mais delgados, parecem consistir numa infinidade de micro-LEDs ligados por uma faixa luminosa, a darem um efeito 3D dentro das próprias ópticas.

O nome do modelo também é distinto, com o último 'E' do Mégane a destacar-se visualmente pelo seu revestimento dourado, como no eVision, realçando o seu carácter 100% eléctrico.

Interior conectado

Por dentro, percebe-se ao centro do tabliê do Mégane E-Tech Electric um ecrã táctil vertical de infoentretenimento suportado por uma fileira de botões.

É o maior visor apresentado num Renault, sendo aparente uma continuidade entre o painel de instrumentos digital atrás do volante e o resto do sistema.

Também é possível perceber, por baixo do ecrã, um espaço para colocar o telemóvel para ser carregado por indução e os espaços de arrumação na consola central.

Equipado com as mais recentes tecnologias de assistência ao condutor, o Mégane eléctrico será capaz de adaptar-se automaticamente aos limites de velocidade, graças a um cruise control adaptativo avançado.

Motor e autonomia desconhecidos

Desconhecidas nesta fase são ainda as especificações técnicas do(s) motor(es) eléctricos, assim como a capacidade da bateria e a respectiva autonomia.

Recorde-se que o Renault Mégane eVision, apresentado em Outubro do ano passado, foi anunciado com um único motor eléctrico de 160 kW (218 cv) e 300 Nm, a dar tracção às rodas dianteiras.

A alimentar o propulsor está um conjunto de baterias de 60 kWh para uma autonomia até 450 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, e capaz de suportar carregamentos rápidos até 130 kW.

Ainda assim, espera-se que o Mégane E-Tech Electric venha a ter vários níveis de autonomia, de acordo com a capacidade da bateria, e com um segundo motor eléctrico no eixo traseiro, para tracção integral.

