Audi Q4 e-tron: mais tecnologia com realidade aumentada

A Audi decidiu levantar o véu do habitáculo e das tecnologias que equipam o Q4 e-tron mas sem tirar a forte camuflagem que tapa as suas linhas exteriores.

Com apresentação mundial anunciada para Abril, o novo "eléctrico" da marca dos quatro anéis pretende ser um concorrente de peso ao Mercedes EQA.

O modelo mais pequeno da gama e-tron tem no espaço e na digitalização a bordo as principais referências.

Dimensões generosas

A suportar o Audi Q4 e-tron está a plataforma MEB, que também serve o Volkswagen ID.4 e o Skoda Enyaq iV, apresentando-se com 4.590 mm de comprimento por 1.865 mm de largura e 1.613 mm.

Estas dimensões colocam-no entre os Q3 e Q5 "térmicos" mas os responsáveis da insígnia de Ingolstadt sublinham que o espaço interior disponível está ao nível do Q7.



É a própria Audi que o afirma, a que não é alheia para esse sentimento a distância de 2.760 mm entre os eixos e o piso totalmente plano.

A bagageira oferece 520 litros de capacidade, que sobe até aos 1.490 litros com os bancos traseiros rebatidos, sem ignorar os quase 25 litros dos pequenos espaços de arrumação no habitáculo.

A capacidade da bateria e a potência dos motores eléctricos que formam o coração do crossover eléctrico continuam guardados a sete chaves, mas a Audi já revelou os seus conteúdos tecnológicos.

Realidade aumentada no pára-brisas

Em destaque no Q4 e-tron está o visor head-up de realidade aumentada, a ocupar até quatro vezes mais da superfície do pára-brisas para projectar informação relevante para a condução.

Auxiliar especialmente útil para a navegação, terá uma espécie de drone, que é uma seta, a mover-se no vidro, indicando ao condutor a direcção correcta.

Inédito será a exibição dos dados no pára-brisas, num plano mais elevado do que o normalmente ocupado pelas informações relacionadas com a velocidade do veículo.

A realidade aumentada também alerta para a saída de faixa, caso não tenha sido assinalada com os "piscas", e monitoriza o carro à frente quando activado o cruise control.

O sistema funciona em conjugação com a câmara instalada à frente do carro e o sensor de radar e o GPS.

Interior corta com passado

A somar a este protagonista no Q4 e-tron está o cockpit virtual de 10,25 polegadas enquanto o novo ecrã táctil de infoentretenimento será proposto com 10,1 polegadas de série, sendo opcional o visor de 11,6 polegadas.

O ambiente interior é também uma pequena revolução em relação aos Audi convencionais, a começar pela estreia de uma nova geração de volantes multifuncionais.

O desenho é quase quadrado, com os recursos tácteis dispostos de uma maneira que permitem um uso em tudo semelhante ao de um iPad.

Sublinha-se ainda o novo conceito da consola central flutuante, que é uma novidade nos modelos da marca.

Toda a área inferior, onde estariam o botão da ignição, o comando de velocidades e o selector dos modos de condução, estão agora numa espécie de prateleira suspensa.

A chegada do Audi Q4 e-tron ao nosso país está prevista para Maio, pouco depois da apresentação mundial, com um preço em redor dos 44.770 euros na entrada da gama.

