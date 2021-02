Peugeot 508 PSE: o mais potente da marca do leão já tem preços

É o mais potente alguma vez produzido pela marca do leão e já podem ser encomendadas no nosso país as variantes berlina e carrinha, com as primeiras entregas previstas para Maio.

Trata-se do Peugeot 508 PSE, o primeiro modelo da divisão Peugeot Sport Engineered que abre as portas à nova linha de desportivos electrificados da insígnia francesa.

E é verdade que este híbrido plug-in promete fazer a diferença, logo a começar pela estética. À frente destacam-se a grelha polida, os pára-choques bem mais agressivos e os monogramas Kryptonite.

Atrás, saltam à vista as saídas de escape pretas, complementadas pelo enorme difusor central em preto brilhante. As jantes em liga leve de 20 polegadas e as pinças dos travões, em Kryptonite, completam o conjunto.

O habitáculo está "vestido" com revestimentos específicos para esta versão, tal como os acabamentos em Alcântara e o ecrã central de dez polegadas.

O Peugeot i-Cockpit ganha neste modelo um impacto acrescido com um volante de três garras Kryptonite.

A alimentar o 508 PSE híbrido plug-in está um bloco a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros, e dois motores eléctricos. O primeiro, de 81,2 kW, está montado no eixo dianteiro, e o segundo, de 83 kW, montado no traseiro.

Resulta da conjugação dos três propulsores uma potência máxima de 360 cv e 520 Nm de binário máximo, que atiram o desportivo para os 100 km/hora em 5,8 segundos.

As recuperações dos 80 aos 120 km/hora são feitas em três segundos, para uma velocidade máxima de 250 km/hora limitada electronicamente pela marca.

Com cinco modos de condução distintos – Eletric, Comfort, Hybrid, Sport e 4WD –, o Peugeot 508 PSE oferece uma autonomia 100% eléctrica em redor dos 42 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

Os preços para o modelo electrificado estão já definidos, com a berlina a arrancar nos 68.855 euros e a carrinha a iniciar-se nos 70.355 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?