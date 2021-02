Novo Nissan Qashqai quase a chegar: veja as primeiras imagens do SUV

O novo Qashqai só será revelado oficialmente a 18 de Fevereiro, mas a Nissan já mostrou algumas imagens fugidias do SUV.

A insígnia japonesa promete um novo padrão de qualidade para o segmento a que se destina, marcado por um "estilo atraente, tecnologia avançada e condução mais dinâmica".

E, para reforçar os argumentos, avançou com um pequeno vídeo que dá já para perceber as linhas do Nissan Qashqai, assim como o interior, com especial destaque para o painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento.

À semelhança do que acontece com os seus principais rivais, o SUV abandona por completo o diesel, substituindo-o por um motor turbo mild-hybrid a gasolina de quatro cilindros e pelo novo sistema híbrido ePower, que fará a sua estreia na Europa.

A primeira motorização, mais convencional, é uma versão actualizada do bloco turbo de 1.3 litros, previsivelmente com 140 e 158 cv, que se encontram nos modelos actuais da Nissan e da Renault.

Todas as versões irão apresentar um sistema mild-hybrid de 12 volt, acoplado a uma pequena bateria de iões de lítio para melhorar o binário e a função de Stop&Go, e a transmissões manual de seis velocidades ou automática CVT.

A variante equipada com o novo sistema híbrido ePower não é plug-in, mas difere dos híbridos convencionais por o motor não estar ligado directamente às rodas.

Pelo contrário, o sistema irá carregar a bateria, para depois ser ela a accionar o motor eléctrico para mover as rodas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?