Jeep celebra 80 anos e lança edições especiais para os modelos mais populares

A Jeep celebra 80 anos em 2021, e nada melhor do que avançar com uma edição especial diferenciadora para a sua gama automóvel, que esta quinta-feira mereceu uma apresentação virtual por parte do construtor do grupo FCA.

A série 80th Anniversary aplica-se aos modelos mais populares da marca, nomeadamente, a começar pelo Renegade, seguidos pelos Compass, Gladiator e Wrangler que irão chegar ao mercado no final do primeiro trimestre.

A estética exterior das quatro versões distingue-se pelas novas jantes de 19 polegadas, e pela revisão do habitáculo, com os bancos estofados em tecido com padrão de diamante ou em pele preta com costuras em tom de tungsténio.

Os logótipos de aniversário estão espalhados um pouco por todo o lado no interior, a acompanhar os acabamentos em preto brilhante.

Renegade mais apelativo

O Jeep Renegade, que já está disponível no nosso mercado, apresenta-se com vidros escurecidos, luzes Full LED, forro do tejadilho em preto e ecrã táctil de infoentretenimento Uconnect de 8,4 polegadas.

A gama de motores é composta pelo bloco turbo a gasolina de 1.0 litros de 120 cv, com caixa manual de seis velocidades, e o propulsor turbo de 1.3 litros com 150 cv com transmissão automática de dupla embraiagem de seis relações. Mais tarde chegará a variante híbrida plug-in 4xe, de 190 cv.

À gama soma-se ainda o bloco diesel Multijet de 1.6 litros, com 130 cv, sendo proposto, para além da edição 80th Anniversary, com os acabamentos Longitude, Limited, S e Trailhawk.

Compass renovado

A renovação do Jeep Compass, por seu lado, arranca com esta edição especial, destacando-se um estilo mais apurado, complementado com novos interiores e tecnologias actualizadas, como ecrã táctil de infoentretenimento Uconnect de 8,4 polegadas.

O Wrangler, que se mantém como um dos modelo mais populares da Jeep, terá o motor turbo a gasolina de 2.0 litros como porta-bandeira.

Os 272 cv de potência e 400 NM de binário, por ele desenvolvido, são passados ao solo através de uma transmissão automática de oito relações.

Seguir-se-á a variante híbrida plug-in 4xe, que já está em pré-venda em alguns países europeus mas não no nosso país, que proporciona 380 cv a partir do mesmo motor térmico, mas agora aliado a dois propulsores eléctricos.

O Jeep Gladiator, que convida a um contacto mais intenso com o off-road, será proposto com o bloco V6 Multijet de 3.0 litros, com 264 cv e 600 Nm, conjugado com uma caixa automática de oito velocidades.

Aqueles que optarem por qualquer um dos modelos da marca, a começar por esta edição comemorativa, irão beneficiar do Jeep Wave, um novo programa de fidelização com serviços e benefícios exclusivos.

