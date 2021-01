Delirante: Vangler mistura Jeep Wrangler com VW 'pão de forma'

Já alguma vez ouviu falar no Vangler? Obviamente que não porque trata-se apenas de um estudo de estilo que "mistura" um Jeep Wrangler com uma Volkswagen 'pão de forma'.

O projecto foi desenvolvido por Samir Sadikhov e o resultado que publicou no Instagram, da união destas duas "lendas" automóveis, é simplesmente delirante.

Todos os "ingredientes" do Wrangler estão perfeitamente integrados neste conceito visual, com a grelha emoldurada pelas características ópticas redondas e os pára-choques em aço com o respectivo guincho.

Destacam-se ainda as generosas dimensões dos arcos das rodas, com uns guarda-lamas proeminentes, e a capota rígida traseira.

A ligação à Volkswagen Combi surge no posto de condução avançado, mesmo em cima do eixo dianteiro.

E, como a "pão de forma", o trunfo do Vangler está na sua habitabilidade, patente nas quatro filas de bancos e, acredita-se, na sua motorização 100% eléctrica.

A sua modularidade também está bem pensada, ao permitir que uma família possa "acampar" a bordo em qualquer lado, face ao espaço disponível.

Aceitam-se petições aos dois construtores automóveis para levar avante o projecto do designer azerbaijanês, já que o sucesso parece estar garantido à partida!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?