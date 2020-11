Novo Opel Monza: desportivo poderá ser real em 2024

Poderá o Opel Monza ser uma realidade num futuro próximo? Segundo a Auto Motor und Sport, o protótipo poderá estar nas mentes dos engenheiros da marca alemã.

O concept car, com as suas surpreendentes "asas de gaivota", foi uma autêntica surpresa quando foi revelado, em 2013, no salão automóvel de Frankfurt.

E, se é verdade que o modelo nunca chegou a entrar na linha de montagem, a linguagem estética que nele foi trabalhada encontra algum paralelismo na parte frontal dos novos Opel Corsa, Mokka e Crossland.

Segundo a publicação germânica, a Opel poderá lançar em 2024 um Monza totalmente novo, dando nova vida à gama mais desportiva da marca, mas sob a forma de um SUV… eléctrico!

Quem levanta a hipótese é Michael Lohscheller, presidente do construtor germânico e membro do conselho de administração do grupo PSA, assumindo que os carros desportivos deveriam desempenhar um papel mais importante na Opel, como o novo Insignia GSi é já exemplo.

"Queremos alargar essa ideia no futuro, independentemente de como será chamado", afirmou o executivo em entrevista.



"Uma coisa é clara: a mobilidade tem de ser divertida, tem de apelar ao coração e não apenas ao cérebro. E isso é especialmente verdadeiro no caso da electro-mobilidade".

Se o novo Opel Monza alguma vez vir a luz do dia, as suas dimensões prometem surpreender ou não fosse ele anunciado com 4.900 mm de comprimento, o que significa 500 mm mais comprido do que o actual Opel Grandland X.

A acomodar as diferentes capacidades das baterias, de 60 a 100 kWh, estará a plataforma modular do grupo PSA para veículos eléctricos, prevendo-se autonomias entre 400 e 650 quilómetros segundo o ciclo WLTP, com potências acima dos 400 cv.

E, embora Michael Lohscheller não confirme a informação, lá vai dizendo que "o Monza é um ícone na história da marca. Era um coupé desportivo lindo, especialmente a linha de equipamento GSE".

Certo é que, com o fim da associação à General Motors, "a Opel precisa de um modelo líder correspondente; apenas o Monza poderá desempenhar esse papel!", sublinhou o executivo à Auto Motor und Sport.

É fazer figas para ver o desportivo na rua mas, até 2024, muita água ainda irá correr debaixo das pontes!

