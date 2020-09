Já sabemos quanto custa o novo Opel Mokka em Portugal

O novo Opel Mokka já está disponível para encomenda no nosso país e nós já sabemos quanto custa.

Disponível com quatro níveis de equipamento - Business Edition, Elegance, GS Line e Ultimate, o Mokka chega a Portugal com três motorizações a combustão (duas a gasolina e uma Diesel) e uma versão totalmente eléctrica.

No campo da oferta a gasolina, temos um 1.2 litros turbo de três cilindros que pode assumir dois níveis de potência: 100 e 130 cv. Já nos Diesel, a oferta passa por um motor de quatro cilindros com 1.5 litros de capacidade com 110 cv.

Comum a todas estas versões é a caixa manual de seis velocidades, ainda que a versão mais potente a gasolina, de 130 cv, também possa ser equipada com uma caixa automática de oito velocidades.

Quanto à versão eléctrica, denominada Mokka-e, partilha a mecânica já conhecida do Corsa-e, que assenta num motor eléctrico com 136 cv e 260 Nm e num pack de baterias com 50 kWh de capacidade.

Com uma autonomia de 324 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP, o Opel Mokka-e pode ser carregado até 100 kWh, podendo assim fazer uma carga rápida completa em apenas 30 minutos.

A versão totalmente eléctrica do Mokka chega ao mercado nacional com preços a começar nos 36.100 euros. Já as versões a combustão arrancam nos 21.100 euros.