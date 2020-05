Jeep Compass renovou-se e ganhou novo motor a gasolina

O Jeep Compass renovou-se e ganhou novos atributos para "atacar" um dos segmentos mais competitivos do mercado. A partir de agora deixa de ser produzido no México e passa a ser construído na fábrica italiana de Melfi, onde a Jeep já produz o Renegade.

A marca norte-americana justifica esta decisão com o sucesso que este modelo tem conhecido na Europa, sendo que assim passa a ser possível garantir um prazo de entrega médio de aproximadamente três semanas.

Novo motor a gasolina

Nesta renovação do Compass a maior novidade surge debaixo do capot, onde agora podemos encontrar um novo motor a gasolina Firefly de quatro cilindros com 1.3 litros de capacidade, turbo, que pode assumir dois níveis de potência: 130 e 270 Nm ou 150 cv e 270 Nm.

Na versão menos potente deste motor, que já conhecemos do Jeep Renegade e do Fiat 500X, a potência é enviada às rodas dianteiras através de uma caixa manual de seis velocidades, tarefa que na versão mais potente, com 150 cv, fica a cargo de uma caixa automática de dupla embraiagem a seco que conta com um modo de condução "Sport".

A Jeep afirma que, por comparação com as antigas versões a gasolina 4x4 com caixa automática, este novo motor permitiu reduzir até 27% as emissões de CO2 e os consumos de combustível em até 30%.

Além deste novo bloco Firefly de 1.3 litros a gasolina o Jeep Compass também pode ser equipado com o já conhecido bloco 1.6 Multijet Diesel que produz 120 cv de potência e 320 Nm. Este motor, que também foi optimizado, está associado a uma caixa manual que envia a potência em exclusivo para as rodas dianteiras.



Visual não mudou

Em termos estéticos, além das cinco novas cores, das seis novas jantes e da nova cobertura de carga, nada mudou. Porém, no habitáculo deste Compass vamos encontrar os novos Uconnect Services que serão de série no sistema de info-entretenimento de 7’’ e de 8,4’’, em todos os níveis de equipamento a partir do Longitude.

Recorde-se que o novo Compass está disponível com quatro níveis de equipamento distintos: Sport, Longitude, Limited e S.

Quando chega e quanto vai custar?

O novo Jeep Compass chega ao mercado português em Junho, mas já pode ser encomendado. Os preços começam nos 27.750 euros para a versão com 130 cv e nos 37.150 euros para a proposta de 150 cv. Mais tarde, durante o segundo semestre, chega ao mercado a versão híbrida plug-in 4xe do Compass.