Novo BMW M5 CS: fotografias 'oficiosas' já caíram no Instagram

Deve estar por dias a apresentação oficial do novo BMW M5 CS, mas fotografias do que será a versão oficial desta "besta" de 635 cv já caíram na internet pelas mãos do instagrammer CocheSpias.

Esteticamente, destacam-se na berlina pormenores em cobre e faróis com feixe amarelado, numa ligação directa aos modelos de competição.

O bloco V8 biturbo de 4.4 litros foi mexido quanto baste para o M5 CS ganhar mais 26 cv de potência do que o M5 "convencional", e mais dez em relação ao M5 Competition.

A somar a esses valores, que o vão tornar bem ligeiro na estrada, está a redução de 70 quilos no peso em relação aos seus congéneres menos potentes, a que não será alheio o uso intensivo de fibra de carbono na sua estrutura.

Equipado com os mesmos bancos do M4, o M5 CS terá a suspensão mais afinada para atacar directamente as pistas de corrida.

A ela estarão aliados travões carbono-cerâmicos e jantes de liga leve, bem como um capô em fibra de carbono, entre outros elementos para elevar o seu desempenho.

