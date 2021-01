Matra MS670: vencedor das 24 Horas de Le Mans vai a leilão para pagar despedimentos ilegais

Há um super carro de que promete atrair as atenções dos apaixonados pela competição automóvel quando, a 5 de Fevereiro, a ArtCurial o levar a leilão na Parisienne 2021.

E, ao contrário do que possa parecer, não será para enriquecer a conta bancária de um milionário mas antes para pagar as indemnizações de umas dezenas de trabalhadores.

O sonho de qualquer marca automóvel foi sempre vencer as míticas 24 Horas de Le Mans, e esse desejo mantém-se até aos dias de hoje.

A francesa Matra-Simca conseguiu concretizar essa ambição em 1972, quando o seu Matra-Simca MS670 guiado pela dupla Henri Pescarolo/Graham Hill foi o primeiro a ser saudado pela bandeira axadrezada.

E a proeza repetiu-se nos dois anos seguintes, muito graças ao bloco V12 de 416 cv de potência que equipa o bólide.

Super máquina baixa e primitiva, com um desenho simples mas muito afilado e aerodinâmico, este poderoso monolugar merece estar em qualquer museu automóvel, a começar no do próprio construtor.

Infelizmente, os responsáveis da insígnia gaulesa foram obrigados a levar a leilão este exempla, que foi também o primeiro a ser construído e que nunca saiu das suas mãos, por um motivo que não se ajusta aos pergaminhos da marca.

Como explica o diário desportivo Marca, um tribunal francês sentenciou, no ano passado, a Matra Automobiles a indemnizar os operários que despediu em 2003 de forma ilegal.

O grupo Lagardére, actual dono da marca, não teve outro remédio do que leiloar este soberbo super carro, para pagar os 4 milhões de euros em dívida há 17 anos.

Os especialistas avaliam entre os 4 milhões e os 7,5 milhões de euros o Matra-Simca MS670-01 quando o martelo do leiloeiro bater no púlpito pela última vez.

