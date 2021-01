Shelby 427 FAM: o Cobra com que Paul Walker gozava com os Ferrari vai a leilão

Ansioso por ter uma recordação do malogrado Paul Walker? Não desespere porque o Shelby 427 Cobra FAM de 1965 da estrela da saga Velocidade Furiosa vai a leilão… e deverá atingir um valor milionário!

A raridade do roadster está mais do que assegurada porque igual a este, com a especificação FAM, só há mais um exemplar.

Foi com aquela sigla que Carroll Shelby quis distinguir a rivalidade reinante nos anos 60 entre a Ford e a Ferrari, que viu o seu auge ser atingido nas 24 Horas de Le Mans.

A carroçaria em alumínio da variante Ferrari Ass is Mine ("O Rabo do Ferrari é Meu") está pintada no característico Rosso Corsa da insígnia de Maranello, e o gozo prossegue no interior, com os estofos revestidos em pele italiana castanha.

Acompanhado pelo próprio Carroll Shelby, diz-se que apenas foram construídos 14 exemplares da série CSX1000, mas apenas dois tinham a especificação FAM original.

É na estrada, no entanto, que se percebe do que era capaz o Shelby 427 Cobra FAM de Paul Walker frente aos Ferrari da sua época.

O capô esconde um bloco V8 atmosférico de 7.7 litros com 558 cv de potência, passados às rodas traseiras por uma transmissão manual Tremec TKO600 de cinco velocidades.

Suspensão independente nas quatro rodas, direcção do tipo pinhão-cremalheira, arrefecimento a óleo, radiador de alumínio com ventilador duplo, diferencial Shelby e sistema de travagem assinado pela dupla Wilwood e Shelby fazem parte das suas características técnicas.

Halo segurança em aço inoxidável, painel de instrumentos personalizado e jantes exclusivas Halibrand de 15 polegadas completam o conjunto.

O Shelby 427 Cobra FAM de Paul Walker será leiloado pela Mecum Auctions a 20 de Março em Glendale, Califórnia, sem preço-base de licitação mas acredita-se que atinja um valor astronómico, quando o martelo do leiloeiro baixar pela última vez.

