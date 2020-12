Toyota reforça argumentos do GR Supra e mostra reboque para a aventura

É um dos modelos mais entusiasmantes do momento e ganhou novos argumentos que reforçam a sua lenda.

A Toyota acaba de lançar na internet a sua segunda leva de carros dedicados à exposição SEMA 360: o GR Supra Sport Top e o GR Supra Heritage Edition.





Cabelos ao vento com o GR Supra Sport Top

E, para a Tacoma, a marca japonesa recriou um reboque TRD Sport a partir da plataforma de carga da pick-up, para tornar as saídas para fora de estrada mais excitantes.

Verdadeira homenagem ao MK IV Supra do final dos anos 90, o GR Supra Sport Top apresenta um visual mais personalizado, acompanhado por actualizações técnicas para melhorar o desempenho em estrada.

O ainda protótipo baseia-se no GR Supra Heritage Edition, diferenciando-se apenas na capota removível.

São dois painéis compostos e impressos em 3D, alinhados com as linhas da carroçaria, com o roadster a manter o mesmo pára-brisas e a estrutura exterior do tejadilho.

A integridade estrutural foi reforçada com elementos adicionais na estrutura do tecto, assim como na parte inferior da carroçaria, desde o compartimento do motor até ao porta-bagagens.



O remate final é dado por um renovado difusor traseiro e pela nova configuração do escape duplo ao centro, com a asa traseira de alça, os farolins circulares e a pintura branca Absolute Zero a inspirarem-se no MK IV Supra.

Heritage Edition mais dinâmico

Quanto ao GR Supra Heritage Edition, embora não seja propriamente uma novidade, já que foi revelado em 2019, a Toyota deu-lhe um novo tratamento.

O descapotável oferece agora mais de 500 cv de potência, graça a uma afinação especial do turbo-compressor e da unidade de controlo do motor.

A pintura vermelha Re-Entry, os faróis personalizados, e os farolins e a asa traseira ao estilo do MK IV dão o toque final.



O construtor nipónico personalizou o sistema de suspensão e montou discos e pinças de travão maiores para assegurar que o coupé mantém o desempenho em estrada que se espera dele.

TRD Sport Trailer: convite à aventura

Fica para o final o reboque desportivo que complementa a Toyota Tacoma de forma surpreendente, mimetizado a partir da plataforma da pick-up.

Concebido como uma espécie de acampamento-base, o TRD Sport Trailer permite aos exploradores da natureza montarem rapidamente a tenda, antes de partirem à aventura.

Contruídos sob medida, as comodidades incluem um elevador de tesoura, uma tenda Yakima para quatro pessoas, com toldo e suportes para canas de pesca, chuveiro e casa de banho.

Não satisfeitos, os engenheiros da marca acrescentaram ainda um "esquentador" para ter água quente, um fogão, um lava-loiça, um frigorífico e um caixote do lixo.

Um depósito de 60 litros para água potável, e outro de 55 litros para reter água da chuva, completam o conjunto.

Um gerador de alta potência permite dar energia a todos estes equipamentos e assegurar a iluminação do espaço circundante com várias luzes LED.

