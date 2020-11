Fã do McLaren Senna GTR? Pode ter um por menos de 50 euros!

Se está sem ideias para comprar presentes para a quadra natalícia, a Lego avança com uma sugestão que promete fazer vibrar os admiradores de super carros de excepção.

O McLaren Senna GTR é o novo desafio de construção Lego Technic para construtores com mais de dez anos… e sim, os adultos também vão divertir-se a montá-lo!

São 830 peças que replicam, de forma pormenorizada, todos os detalhes do super desportivo, como o motor V8 com pistões móveis, as curvas aerodinâmicas, as portas diédricas e a enorme asa traseira, tudo pintado num azul único.

Com 32 cm de comprimento, o Lego Technic McLaren Senna GTR é o mais recente modelo da parceria firmada em 2015, entre da marca de brinquedos dinamarquesa e a McLaren Automotive.

Disponível a partir do primeiro dia de 2021 por 49,99 euros, o McLaren Senna GTR da LEGO Technic sucede a modelos icónicos como o McLaren P1 e o McLaren Senna.

