Porsche 911 terá condução autónoma… feita pela Lego!

Se chegar ao mercado antes do Natal, será uma magnífica prenda para todos os miúdos e graúdos que adoram brincar com as peças da Lego… e são fãs da Porsche.

O fabricante de brinquedos dinamarquês avançou esta quarta-feira com um inquérito aos seus clientes britânicos. O objectivo da consulta da divisão Lego Lead User Lab?





Saber se o lançamento de um Porsche 911 de condução autónoma terá alguma hipótese de sucesso no mercado. O protótipo será inspirado no Porsche 911 RSR da Lego Technic, mas combinado com a tecnologia da linha Lego Mindstorms.

Significa isso que o modelo, se alguma vez vir a luz do dia, terá direcção totalmente autónoma, comandado via WiFi ou Bluetooth, faróis LED programáveis e sensores de distância.

São muito poucos os detalhes do "brinquedo", a começar pelo preço de venda, sabendo-se apenas que poderá ser composto por 819 peças de montar.

"Infelizmente, o Porsche Mindstorms não está ainda à venda, mas estamos a trabalhar duramente para que seja uma realidade num futuro próximo", explica a divisão britânica aos inquiridos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?