Um Nissan GT-R para quem tem mãos… a fazer lego!

Gosta de recordar os seus tempos de infância a brincar com legos, nem que seja com os seus filhos?

Pois a Nismo, a divisão desportiva da Nissan, tem mais um "brinquedo" para todos se divertirem. Trata-se do Nissan GT-R, que por estes dias está a celebrar 50 anos de vida.

As 298 peças que o conjunto tem conseguem, de acordo com a marca, "capturar os intricados e autênticos detalhes do desportivo de competição em tamanho real."

Pelas fotografias avançadas esta segunda-feira pela Nismo, o Nissan GT-R em lego consegue ir a pormenores como a grelha V-Motion, o divisor dianteiro e as saias laterais vermelhas, sem esquecer as jantes em fibra de carbono e a enorme asa traseira.

E, para que tudo seja mais real, o GT-R Nismo adopta a mesma pintura e os mesmos autocolantes Motul em preto e branco do carro de corrida.

Único senão? O Nissan GT-R em lego vai falhar a quadra natalícia já que só deverá ser lançado no início de 2020… e ainda nem sequer tem preço.

