Das pistas de corrida para a estrada: eis o novo Lamborghini Huracán STO

A Lamborghini volta a arrepiar os admiradores de super carros de excepção com o novíssimo Lamborghini Huracán STO (Super Trofeo Omologata).

O super desportivo, homologado para circular em qualquer estrada, é inspirado no Huracán Super Trofeo EVO da Lamborghini Squadra Corse, bem como no Huracán GT3 EVO.

E, tendo em conta os números apresentados pelo construtor italiano esta quarta-feira, pode ser um dos super desportivos de competição mais emocionantes do momento para acelerar.

Equipado com o bloco V10 de 5.2 litros aspirado naturalmente, o motor iguala os 640 cv de potência debitados pelo Huracán EVO.

Quanto ao binário, são 565 Nm contra os 600 Nm do Huracán EVO, mas beneficia de uma "dieta" de 43 quilos em relação à versão Performante, pesando toda a estrutura uns "magros" 1.339 quilos.

A "alimentar" as rodas traseiras, equipadas com um diferencial autoblocante, está uma transmissão automática LDF de sete relações com dupla embraiagem.

O uso intenso da fibra de carbono na construção de toda a estrutura permitiu que o rácio peso/potência correspondesse a 2,09 kg/cv.

O segredo para um desempenho em estrada ainda mais superlativo está "escondido" no seu aerodinamismo.

Significam estes números que Lamborghini Huracán STO faz três segundos cravados dos 0 aos 100 km/hora e nove segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade máxima de 310 km/hora.

As travagens prometem ser assustadoras: bastam 30 metros para passar dos 100 aos 0 km/hora e 110 metros se decidir travar dos 200 aos 0 km/hora.

Eficiência aerodinâmica superior

Como afirma a marca transalpina, no Lamborghini Huracán STO bate o coração de um super carro de corridas.

Uma eficiência aerodinâmica superior, combinada com o uso alargado de materiais leves, para uma condução sem restrições e travagens de primeira classe garantem emoções à flor da pele.

O Huracán STO apresenta um ‘design’ exterior totalmente novo, com a optimização do fluxo de ar sempre em mente.

Cada aspecto do Huracán STO baseia-se na eficiência aerodinâmica e nas tecnologias leves exigidas para o desporto automóvel.

A colaboração entre as divisões de investigação e desenvolvimento da Lamborghini, da Squadra Corse e do Centro Stile, permitiram optimizá-lo ao mínimo pormenor para garantir o melhor desempenho de condução.

Entre as soluções aerodinâmicas desenvolvidas, as mais importantes incidem no que a marca designa como 'cofango'; em português, 'cofano' significa capô e 'parafango' corresponde ao pára-choques.

O capô dianteiro, os guarda-lamas e o pára-choques dianteiro apresentam-se, assim, numa peça única, inspirada no Lamborghini Miura e no mais recente Sesto Elemento.

Para além da sua leveza, é também um recurso que poupa tempo no desporto automóvel.

As novas entradas de ar no capô dianteiro aumentam o fluxo de ar através do radiador central, melhorando a refrigeração do motor, e gerando mais força descendente.

Um novo divisor dianteiro no 'cofango' dirige o fluxo de ar para baixo da carroçaria e para o difusor traseiro, para reforçar a estabilidade, enquanto os perfis laterais permitem reduzir o arrasto nas rodas da frente.

Atrás, um novo guarda-lamas derivado do Super Trofeo EVO, que serve basicamente como uma entrada de ar do motor, reduz igualmente o nível de arrasto das rodas traseiras.

Há uma diminuição de 30% nas perdas de pressão estática, aumentando a força descendente e a eficiência aerodinâmica geral do super carro.

O capô do motor traseiro integra um colector e deflectores de ar específicos, distinguindo-se ainda a barbatana de tubarão, a asa traseira ajustável e as novas entradas de refrigeração dos travões dianteiros.

É a própria Lamborghini a sublinhar que o Huracán STO tem o nível mais elevado de força descendente de um super carro da sua classe, e com o melhor equilíbrio aerodinâmico para um "tracção traseira".

Comparado com o Huracán Performante, significa que esta nova variante tem uma eficiência de fluxo de ar e uma força descendente superiores em 37% e 53%, respectivamente.

Mecânica mais precisa

Vias das rodas mais largas, aliadas a uma suspensão mais rígida com barras estabilizadoras específicas, e uma sensação de resposta mais directa do pedal ao acelerador, reforçam o prazer de condução.

A esse gozo somam-se as engrenagens mais rápidas e uma direcção mais precisa (também nas rodas traseiras), complementadas por uma melhor nitidez do som do motor a altas rotações.

O espírito dós circuitos de competição ganham outra expressão no sistema de travagem, com os Brembo CCM-R a valerem-se da experiência adquirida na Fórmula 1.

Com uma condutividade térmica quatro vezes superior em relação aos CCB tradicionais, a resistência tensional aumenta 60%, melhorando em 25% a capacidade máxima de travagem, e em 7% a desaceleração longitudinal.

Três novos modos de condução foram adicionados ao sistema ANIMA: STO, Trofeo e Pioggia.

O modo STO está especialmente desenhado para a condução em estrada, enquanto o Trofeo concentra todo o desempenho necessário para conseguir os tempos mais rápidos num circuito de competição.

Pioggia, que em português significa chuva, optimiza os sistemas de controlo de tracção, vectorização do binário e ABS no asfalto molhado.

Interior requintado quanto baste

Dentro do habitáculo, salta à vista o uso quase abusivo da fibra de carbono em toda a cabine, incluindo os bancos desportivos, os estofos Alcantara com Carbonskin da Lamborghini, os tapetes e os painéis das portas.

Os cintos de segurança são de quatro pontos de fixação e até há um compartimento na cabine para guardar o capacete.

O painel de instrumentos, com novos gráficos no ecrã táctil, permite gerir todas as funções do Huracán STO, incluindo os modos de condução, o sistema LDVI, a pressão dos pneus e a temperatura dos travões.

O sistema de telemetria, concebido para as pistas de corrida, permite ao piloto monitorizar e registar o seu desempenho, podendo analisar os dados através da aplicação Lamborghini UNICA.

E, para ser diferente entre os seus pares, é colocado à disposição de cada condutor personalizações únicas do exterior e do interior através do programa Ad Personam.

No lançamento do Lamborghini Huracán STO destacam-se as pinturas Blu Laufey e Arancio Califórnia, exemplificando o espírito jovem e desportivo do super carro.

Os primeiros exemplares serão colocados à venda no mercado europeu na Primavera do próximo ano, com um preço base de 249,412 euros.

